قىزمەتتىك ەتيكا: مەملەكەتتىك قىزمەتشى نەنى ءبىلۋى ءتيىس
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت پەن قوعام اراسىنداعى اشىقتىق پەن تۇراقتى ءوزارا ءىس-قيمىل جاعدايىندا قىزمەتتىك ەتيكا ماسەلەلەرى ەرەكشە ماڭىزعا يە بولىپ وتىر.
ازاماتتاردىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارعا دەگەن سەنىم دەڭگەيى، كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسى جانە تۇتاستاي العاندا مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ ءيميدجى مەملەكەتتىك قىزمەتشىنىڭ مىنەز-قۇلقىنا تىكەلەي بايلانىستى. وسى رەتتە مەملەكەتتىك قىزمەتشى قىزمەت بارىسىندا جانە جۇمىستان تىس ۋاقىتتا نەنى ءبىلۋى كەرەك ەكەنىن جازعان ەدىك.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا قىزمەتتىك ەتيكا نورمالارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ 2015-جىلعى 29-جەلتوقسانداعى № 153 جارلىعىمەن بەكىتىلگەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرىنىڭ ادەپ كودەكسىندە ايقىندالعان.
قىزمەتتىك ەتيكانىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى
ادەپ كودەكسىندە مەملەكەتتىك قىزمەتشى قىزمەتتىك مىندەتتەرىن اتقارۋ كەزىندە مىنالارعا مىندەتتى ەكەنى بەلگىلەنگەن:
• زاڭدىلىقتى، ادىلدىك پەن بەيتاراپتىق قاعيداتتارىن ساقتاۋعا؛
• ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىنە قۇرمەتپەن قاراۋعا؛
• مەملەكەتتىك قىزمەتكە دەگەن سەنىمگە نۇقسان كەلتىرەتىن ارەكەتتەرگە جول بەرمەۋگە؛
• ازاماتتارمەن قارىم-قاتىناس كەزىندە سىپايى، ادەپتى جانە تاكتىلى بولۋعا.
قىزمەتتەن تىس مىنەز-قۇلىق جانە بەدەل
ادەپ كودەكسى تەك قىزمەتتىك ۋاقىتقا عانا ەمەس قولدانىلادى. مەملەكەتتىك قىزمەتشى ءوزىنىڭ قىزمەتتەن تىس ۋاقىتتاعى مىنەز-قۇلقى، ونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى بەلسەندىلىگى دە مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ بەدەلىنە اسەر ەتەتىنىن ەستە ساقتاۋعا مىندەتتى.
كودەكستە مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر:
• قوعامدىق ايىپتاۋعا اكەپ سوعۋى مۇمكىن ارەكەتتەردەن تارتىنۋعا؛
• دايەكسىز اقپاراتتىڭ تارالۋىنا جول بەرمەۋگە؛
• جالپىعا ورتاق مورال مەن ىسكەرلىك ەتيكا نورمالارىن ساقتاۋعا ءتيىس ەكەندىگى كورسەتىلگەن.
ەتيكا نورمالارىن بۇزعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك
ادەپ كودەكسى تالاپتارىن بۇزۋ تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار، ادەپ جونىندەگى ۋاكىل ينستيتۋتىنىڭ نەگىزگى مىندەتى - بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ، ادال جانە قۇرمەتتى مىنەز- قۇلىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ بولىپ تابىلادى، جازالاۋ شارالارى ەمەس.
قورىتىندىلاي كەلە، قىزمەتتىك ەتيكا - بۇل فورمالدىلىق ەمەس، مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ ساپاسىن ارتتىرۋدىڭ ماڭىزدى قۇرالى ەكەنىن اتاپ وتكەن ءجون. ازاماتتارعا سىپايى قارىم- قاتىناس جاساۋ، ىسكەرلىك قاتىناس نورمالارىن ساقتاۋ جانە ءاربىر مەملەكەتتىك قىزمەتشىنىڭ جەكە جاۋاپكەرشىلىگى قوعامنىڭ مەملەكەتكە دەگەن سەنىمىن نىعايتۋعا جانە مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ وڭ ءيميدجىن قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتەدى.