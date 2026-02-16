قىزاناقتىڭ بەيمالىم پايداسى انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - عالىمدار قىزاناقتىڭ قۇرامىنداعى ليكوپين زاتى قىزىل يەك اۋرۋىنىڭ اۋىر تۇرىنەن قورعاۋى مۇمكىن ەكەنىن انىقتادى. ليكوپين دەگەنىمىز - قىزاناققا قانىق قىزىل ءتۇس بەرەتىن تابيعي پيگمەنت جانە كۇشتى انتيوكسيدانت. ءدال وسى زات اعزاداعى قابىنۋ پروتسەستەرىن ازايتۋعا ىقپال ەتەدى دەپ ەسەپتەلەدى، دەپ حابارلايدى sciencedaily.com.
ا ق ش-تا 65- 79 جاس ارالىعىنداعى 1227 ادام قاتىسقان زەرتتەۋ بارىسىندا ەگدە جاستاعىلاردىڭ شامامەن جارتىسىندا پارودونتيت بەلگىلەرى انىقتالعان. سونىمەن قاتار ولاردىڭ شامامەن 78 پايىزى تاعام ارقىلى ليكوپيندى جەتكىلىكتى مولشەردە قابىلداماعان. ال راتسيونىندا قىزاناق پەن ليكوپينگە باي ونىمدەر جەتكىلىكتى بولعان ادامداردا اۋىر پارودونتيت قاۋپى شامامەن ءۇش ەسە تومەن بولعان.
پارودونتيت - ءتىستى قورشاپ تۇرعان تىندەردىڭ قابىنۋى، ول ۋاقىت وتە كەلە سۇيەك ءتىنىن زاقىمداپ، تىستەردىڭ بوساپ، ءتۇسىپ قالۋىنا دەيىن اپارۋى مۇمكىن. زەرتتەۋشىلەر قىزاناق قۇرامىنداعى انتيوكسيدانتتار قابىنۋدى ازايتىپ، قىزىل يەكتىڭ ساۋلىعىن ساقتاۋعا كومەكتەسۋى ىقتيمال دەپ بولجايدى.
دەگەنمەن عالىمدار بۇل زەرتتەۋ تىكەلەي سەبەپ-سالدار بايلانىسىن دالەلدەمەيتىنىن ەسكەرتەدى. ياعني قىزاناق جەتىسپەۋى اۋرۋدىڭ ناقتى سەبەبى دەپ ايتۋعا ءالى ەرتە. سوعان قاراماستان، ماماندار كۇندەلىكتى مازىرگە قىزاناق قوسۋ تەك جۇرەك پەن تەرىگە عانا ەمەس، ءتىس پەن قىزىل يەككە دە پايدالى ادەت بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. كەيدە دەنساۋلىقتى قولداۋ اس ۇيدەگى قاراپايىم شەشىمدەردەن باستالادى.