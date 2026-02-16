سۋمودا قازاق كۇرەسىنىڭ جامباس ءادىسىن ءجيى قولدانامىن - ەرسىن بالتاعۇل
استانا. KAZINFORM - جاپونيادا ەل نامىسىن قورعاپ جۇرگەن كاسىپقوي سۋموشى ەرسىن بالتاعۇل قازاقستاندىق سپورتشىلارمەن جانە جاس بالۋاندارمەن جۇزدەستى.
كەزدەسۋگە قازاق كۇرەسىنىڭ تۇيە بالۋاندارى مەن Qazaqstan Barysy ءتۋرنيرىنىڭ جەڭىمپاز- جۇلدەگەرلەرى - بەيبىت ىستىبايەۆ، رۋسلان ءابدىرازاقوۆ، مۇحيت تۇرسىنوۆ، ەراسىل قاجىبايەۆ، سونداي-اق پاريج وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى عۇسمان قىرعىزبايەۆ باستاعان دزيۋدو قۇراماسىنىڭ سپورتشىلارى قاتىستى.
شارا بارىسىندا جاس بالۋاندار قادىرمەندى قوناققا ءتول كۇرەسىمىزدىڭ ءادىس- تاسىلدەرىن كورسەتىپ، سۋمو مەن قازاق كۇرەسىنىڭ ۇندەستىگىن پاش ەتتى. ەرسىن بالتاعۇل ءوز كەزەگىندە سۋمودا ءجيى قولداناتىن ادىستەرىن تانىستىرىپ، تاجىريبەسىمەن ءبولىستى.
- كاسىپقوي سپورتتاعى تابىسىمنىڭ كىلتى - ەڭبەك، ءتارتىپ جانە ۇلتتىق نەگىزدەن اجىراماۋ. مەن قازاق كۇرەسى مەن دزيۋدو مەكتەبىنەن قالىپتاستىم. جاپونداردا «وندۋوشين ي» دەگەن ۇعىم بار، ياعني زالدىڭ رۋحىن سەزىنۋ. مەن دە كىلەم مەن زالدىڭ تىنىسىن سەزىنۋدى ءتول كۇرەسىمىزدىڭ مەكتەبىنەن ۇيرەندىم. بۇعان مىسال كەلتىرەتىن بولسام، سۋمو بەلدەسۋلەرىندە قازاق كۇرەسىنىڭ «جامباس» ءادىسىن ءجيى قولدانامىن، - دەدى سپورتشى.
شارا سوڭىندا Qazaq Kuresi قاۋىمداستىعىنىڭ باس ديرەكتورى مەيىرجان بەرەكەتوۆ ەرسىن بالتاعۇلعا قۇرمەت كورسەتىپ، يىعىنا قازاقى داستۇرمەن شاپان جاۋىپ، ەستەلىك كادەسىي تابىستادى.
كەزدەسۋ جاس سپورتشىلار ءۇشىن ۇلكەن موتيۆاتسياعا اينالىپ، ۇلتتىق رۋح پەن حالىقارالىق تاجىريبەنىڭ توعىسقان تاعىلىمدى ءساتى بولدى.