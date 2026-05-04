«قىز جىبەك» پەن «تولەگەن» تۇراقتى تۇردە قۇيماقحانادا تاڭعى كەزدەسۋ وتكىزگەن
استانا. قازاقپارات - مەرۋەرت وتەكەشوۆا مەن قۇمان تاستانبەكوۆ رومانتيكالىق كەزدەسۋلەردى تاڭەرتەڭ قۇيماقحانادا وتكىزگەن.
بۇل تۋرالى تانىمال اكتريسا، حالىق ءارتىسى مەرۋەرت وتەكەشوۆا Azan Radiosy-نا بەرگەن سۇحباتىندا ايتىپ بەردى.
«ءبىر جىلداي تۇسىرىلىمدە ءجۇردىم. ول تەاتردا جۇمىس ىستەدى. مەن ينستيتۋتقا ءتۇستىم. ءبىرىنشى كۋرستى ءبىتىردىم. ءبارى كينودان كەيىن بىردەن تۇرمىسقا شىقتى دەپ ويلايدى. ولاي بولعان جوق. ويىم دا بولعان جوق»، - دەدى «قىز جىبەك».
سونىمەن قاتار، ەكى جاستىڭ اراسىنداعى ماحاببات حيكاياسى قالاي وتكەنىن دە باياندادى. مەرۋەرت وتەكەشوۆا مەن قۇمان تاستانبەكوۆ تاڭەرتەڭ ەرتە قۇيماقحانادا كەزدەسەتىن بولعان.
«ەكىنشى كۋرستا تاعى دا بىرگە كينوعا تۇستىك. كەي كەزدە جاستارعا: «سەندەردە رومانتيكا جوق. ال بىزدە، قۇمان ەكەۋمىزدە رومانتيكا بولدى. الاتاۋ كينوتەاترىنا كەزدەسۋگە باراتىنبىز. ابىلايحان مەن جىبەك جولى كوشەسىنىڭ بويىندا قۇيماق پىسىرەتىن كافە بولعان. تاڭ اتا كەزدەسەمىز. قۇيماق جەيمىز. رومانتيكا. كەزدەسۋ. سوسىن ول تەاترعا، مەن ينستيتۋتقا كەتەمىن. ونداي قازىر جوق»، - دەدى مەرۋەرت وتەكەشوۆا.
