قىز الىپ قاشۋدى ناسيحاتتاۋعا بولمايدى: انشىلەرگە تالاپ قويىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا قازىر شىرقالىپ جۇرگەن اندەردىڭ ماعىناسىنا قاتىستى سۇراق قويىلدى.
- زاڭناما اياسىندا نەكەگە ماجبۇرلەپ كوندىرۋ قىلمىس دەپ تانىلدى. وسى ورايدا قازىر قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى بۇل باعىتتاعى جۇمىستى كۇشەيتتى. قازىر انشىلەردىڭ ورىنداۋىنداعى اندەردىڭ ماعىناسىندا «قىز الىپ قاشۋدى» ناسيحاتتايتىن سوزدەر كەزدەسىپ جاتادى. سوندىقتان مادەنيەت مينيسترلىگى وسىنداي اندەردى انىقتاپ، ءتيىستى نۇسقاۋ بەرە مە؟، - دەپ سۇرادى تىلشىلەر.
مادەنيەت جانە اقپارات ۆيتسە-ءمينيسترى ەۆگەني كوچەتوۆ مينيسترلىك بۇل ماسەلەگە نازار اۋداراتىنىن ايتتى.
- قازاقستاندىق ارتىستەر ەل اۋماعىندا عانا ەمەس، الەم ەلدەرىندە دە تانىمال. سوندىقتان وسى تاقىرىپقا مىندەتتى تۇردە ءمان بەرەمىز. اتاپ ايتقاندا، كەيىنگى كەزدە كەيبىر وڭىرلەردە قىز الىپ قاشۋدىڭ سالدارى قانداي رەزونانسقا الىپ كەلگەنىن بىلەمىز. بۇل تۇرعىدا قوعامنىڭ ءوزى ارتىستەرگە دۇرىس باعىت-باعدار بەرەدى دەپ ويلايمىز، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ايتا كەتەيىك، 2025-جىلعى قىركۇيەكتەن باستاپ قازاقستاندا نەكەگە ماجبۇرلەۋ قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋ رەتىندە زاڭمەن بەكىتىلدى. قىلمىستىق كودەكسكە ەنگىزىلگەن 125-1-باپ قوعامدا كوپتەن بەرى تالقىلانىپ كەلە جاتقان قىز الىپ قاشۋ ماسەلەسىنە قۇقىقتىق نۇكتە قويدى.