قىز الىپ قاشۋ: جاڭا زاڭ قابىلدانعالى بەرى ەلدە قانشا قىلمىستىق ءىس تىركەلدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى قىركۇيەكتەن باستاپ قازاقستاندا نەكەگە ماجبۇرلەۋ قىلمىستىق قۇقىقبۇزۋشىلىق رەتىندە زاڭمەن بەكىتىلدى. قىلمىستىق كودەكسكە ەنگىزىلگەن 125-1-باپ قوعامدا كوپتەن بەرى تالقىلانىپ كەلە جاتقان قىز الىپ قاشۋ ماسەلەسىنە قۇقىقتىق نۇكتە قويدى. ەندى «سالت» نەمەسە «ءداستۇر» دەگەن جەلەۋمەن جاسالعان ماجبۇرلەۋ ارەكەتتەرى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.
باس پروكۋراتۋرا جانىنداعى قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ ورگاندارى كوميتەتىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، جاڭا نورما كۇشىنە ەنگەن ۋاقىتتان بەرى ەلىمىزدە «نەكەگە ماجبۇرلەۋ» بابى بويىنشا 18 قىلمىستىق ءىس تىركەلگەن.
قىز الىپ قاشۋ قاي وڭىرلەردە كوپ تىركەلدى؟
رەسمي ستاتيستيكاعا سۇيەنسەك، نەكەگە ماجبۇرلەۋ دەرەكتەرى ءبىرقاتار وڭىردە انىقتالعان:
ماڭعىستاۋ وبلىسى - 7
قاراعاندى وبلىسى - 5
تۇركىستان وبلىسى - 2
اقتوبە قالاسى - 2
شىمكەنت قالاسى - 2
جامبىل وبلىسى - 1
قىزىلوردا وبلىسى - 1 ءىس.
قىلمىستىق ءىستىڭ باسىم بولىگى تەرگەۋ ساتىسىندا بولعانىمەن، 3 ءىس بويىنشا تەرگەۋ اياقتالىپ، سوتقا جولدانعان.
جابىرلەنۋشىلەردىڭ پورترەتى قانداي؟
جالپى جابىرلەنۋشىلەردىڭ الەۋمەتتىك پورترەتى مىناداي:
جابىرلەنۋشىلەر سانى - 20 ادام
كامەلەتكە تولماعاندار - 2
جاسى:
16- 17 جاس - 8
18- 20 جاس - 6
21- 29 جاس - 4
30- 39 جاس - 2
ىشىندە 7 قىز جوعارى وقۋ ورنىنىڭ ستۋدەنتى.
كەيبىر ماجبۇرلەۋ ارەكەتتەرى قوعامدىق ورىنداردا، كوشەلەر مەن ساياباقتاردا، سونداي-اق وتباسىلىق- تۇرمىستىق قاتىناستار اياسىندا جاسالعان.
مينيسترلىك نە دەيدى؟
ادىلەت ورگاندارىنىڭ تۇسىندىرۋىنشە، 125-1-باپ بويىنشا نەكەگە ماجبۇرلەگەنى ءۇشىن ايىپپۇلدان باستاپ باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا دەيىنگى جازا كوزدەلگەن.
- ەگەر نەكەگە ماجبۇرلەۋ زورلىق-زومبىلىقپەن، كامەلەتكە تولماعانعا قاتىستى نەمەسە ادامدار توبى ارقىلى جاسالسا، جازا قاتاڭداتىلادى. ال اۋىر زارداپتارعا اكەلگەن جاعدايدا كىنالى تۇلعا 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن رەسمي تۇسىندىرمەدە.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىز الىپ قاشۋ - ۇلتىمىزدىڭ بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرەتىن جابايى قىلمىس ەكەنىن ايتقان ەدى.
سونداي-اق تانىمال مادەنيەتتانۋشى زيرا ناۋرىزبايەۆا قازاق داستۇرىندە «قىز الىپ قاشۋ» بولماعانىن ايتىپ بەرگەن ەدى.