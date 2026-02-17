قىتايمەن اراداعى بەيتاراپ اۋماقتا حالىق مالىن جايىلىمعا شىعارا بەرەدى - ا ش م
استانا. KAZINFORM — ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ ەلدىڭ شەكارالاس اۋداندارىنداعى جايىلىم مەسەلەسىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تىلشىلەر قىتايمەن شەكارالاس اۋدانداردا تۇراتىن حالىقتى مازالاعان سۇراقتى قويدى.
- ولار بۇرىن بەيتاراپ ايماقتا مالىن ەمىن-ەركىن جايىپ كەلگەن. الايدا 2026 -جىلدان باستاپ مالدى بەيتاراپ ايماقتا جايۋعا بولمايتىنى جايىندا ەسكەرتۋ جاسالىپتى. بۇعان نە سەبەپ بولدى؟، - دەپ سۇرادى جۋرناليستەر.
ءوز كەزەگىندە ا. سۇلتانوۆ شەكارالاس اۋداندارداعى تۇرعىندار مالىن بەيتاراپ اۋماقتارعا جايا الاتىنىن ايتتى.
- بۇل ماسەلەنى جەر كوميسسياسىندا دا، ۇكىمەتتەگى جيىنداردا دا، دەپۋتاتتارمەن دە بىرنەشە رەت قاراستىردىق. جالپى، قازىرگى كەزدە ەشقانداي شەكتەۋ جوق، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.
دەگەنمەن، زاڭناماعا سايكەس اتالعان اۋماقتا قۇرىلىسقا تىيىم سالىنعان.
- وسى جەرلەرگە مال شىعارۋعا نەمەسە ءشوبىن شابۋعا بولادى، ءبىراق ەگىن ەگۋگە بولمايدى، - دەدى ازات سۇلتانوۆ.
ەسكە سالساق، جاقىندا سەناتور ساكەن ارۋبايەۆ دەپۋتاتتىق ساۋالىندا ءبىرقاتار وڭىردە جايىلىم ءالى دە تاپشى بولىپ وتىرعانىن ماسەلە ەتىپ كوتەردى.