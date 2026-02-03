قىتايلىق «الحيميك» قوقىستى 29 مىڭ دوللارلىق التىنعا اينالدىردى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ گۋاڭدۋڭ پروۆينتسياسىنان شىققان اففيناج سالاسىنىڭ كاسىبي مامانى ەلەكتروندى قالدىقتان 29 مىڭ دوللاردىڭ التىنىن ءوندىرىپ العانى كورسەتىلگەن ۆيدەو قىتايدىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرىندە ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تۋدىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى South China Morning Post باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
حۋەيچجوۋ قالاسىنىڭ تۇرعىنى، شياو تەگىمەن تانىمال شەبەر ەكى توننا ەلەكتروندى قالدىقتى قايتا وڭدەۋ پروتسەسىن كورسەتىپ، ناتيجەسىندە 191 گرامم التىن الىنعانىن كورسەتتى. ۆيدەو قىسقا ۋاقىت ىشىندە بەس ميلليوننان استام قارالىم جينادى.
ۆيدەو جاريالانعاننان كەيىن قىتايلىق ماركەتپلەيستەردە ەسكى SIM كارتالاردى ساتۋ تۋرالى حابارلاندىرۋلار سانى كۇرت ارتتى. لوتتاردىڭ ءبىرى از ۋاقىت ىشىندە 100 دەن استام تاپسىرىس پەن 10 مىڭ قارالىم جيناعان.
قىتايلىق الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارى شياونى «الحيميك» دەپ اتاپ كەتتى. ءبىرى بۇرىن تاستالعان كومپيۋتەر قالدىقتارىن وكىنىشپەن ەسكە السا، ەندى ءبىرى بۇل ءىستىڭ سىرت كوزگە وڭاي كورىنگەنىمەن، شىن مانىندە حيميا سالاسىنداعى تەرەڭ ءبىلىم مەن ۇلكەن تاجىريبەنى قاجەت ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ءوز كەزەگىندە شەبەر شياو اۋەسقويلاردى بۇل پروتسەستى ءۇي جاعدايىندا قايتالاۋعا بولمايتىنىن قاتاڭ تۇردە ەسكەرتتى، سەبەبى ول ومىرگە قاۋىپتى ءارى زاڭعا قايشى بولۋى مۇمكىن.
- مەن ەلەكتروندى قالدىقتاردىڭ بەلگىلى ءبىر تۇرلەرىن بارلىق قاجەتتى سەرتيفيكاتتارعا يە بولا وتىرىپ، زاڭدى تۇردە قايتا وڭدەيمىن. نەگىزگى ماقساتىم - ءوز تاجىريبەممەن ءبولىسۋ، - دەدى ول.
قىتايدا باعالى مەتالداردى قايتا وڭدەۋ قىزمەتى ارنايى ليتسەنزيالاۋدى تالاپ ەتەدى. زاڭسىز وڭدەۋ ءۇشىن سالىناتىن ايىپپۇل 500 مىڭ يۋانعا (72 مىڭ ا ق ش دوللارى) دەيىن جەتۋى مۇمكىن، ال قورشاعان ورتاعا زيان كەلتىرىلگەنى دالەلدەنسە، باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى دا قاراستىرىلعان.