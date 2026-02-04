قىتايدىڭ گيبريدتى جۇك تاسيتىن درون ۇشاعى العاش رەت اۋەگە كوتەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا YH-1000S اتتى ەرەكشە گيبريدتى جۇك درونى العاش رەت ۇشتى. بۇل وقيعا چۋڭشيڭ قالاسىندا (وڭتۇستىك- باتىس قىتاي) ءوتتى، دەپ حابارلادى شينحۋا درون جاساۋشى كومپانياسىعا سىلتەمە جاساپ.
قىتايدىڭ اۋە جانە عارىش عىلىمي- تەحنيكالىق كورپوراتسياسىنىڭ 11- عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، دەبيۋتتىك ۇشۋ كەزىندە YH-1000S جوعارى قۋاتتى گيبريدتى قوزعالتقىشپەن جابدىقتالعان.
بۇل قوزعالتقىش جاڭا ەنەرگيا كوزدەرىن پايدالانىپ، كولىك قۇرالى وندىرۋشىمەن بىرلەسىپ جاسالعان.
جاڭا ۇلگى الدىڭعى YH-1000 ۇشاعىمەن سالىستىرعاندا قىسقا قونۋ- قابىلداۋ قاشىقتىعىنا، ارتتىرىلعان جۇك كوتەرگىشتىككە جانە ۇشۋ قاشىقتىعىنىڭ ۇلعايۋىنا يە. YH-1000 العاشقى ۇشۋىن وتكەن جىلدىڭ مامىر ايىندا جاساعان بولاتىن.
بۇل ءىرى جۇك تاسيتىن دروندى جوبالاۋ كەزىندە الەمدىك نارىقتاعى الەۋەتتى كليەنتتەردىڭ قاجەتتىلىكتەرى ەسكەرىلگەن.
ۇشاق حالىقارالىق لوگيستيكا مەن تاسىمالداۋ، اپاتتى-قۇتقارۋ جۇمىستارى، تابيعي اپات سالدارىن جويۋ، اۋا رايىن جاساندى رەتتەۋ، تەڭىز ورتاسىن باقىلاۋ جانە تەڭىز شارۋاشىلىعىن رەتتەۋ سياقتى ءارتۇرلى سالالاردا قولدانىلۋى مۇمكىن.
