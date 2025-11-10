قىتايدىڭ جياۋتۋڭ ۋنيۆەرسيتەتى جانىنان «شاكارىم» مادەني زەرتتەۋلەر ورتالىعى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى عىلىمي-يننوۆاتسيالىق سەرىكتەستىك جاڭا كەزەڭگە قادام باستى. قىتايدىڭ شيان جياۋتۋڭ ۋنيۆەرسيتەتىندە «ءبىر بەلدەۋ - ءبىر جول» باستاماسىنىڭ وزىق عىلىمي-تەحنولوگيالىق جەتىستىكتەرىمەن الماسۋ جونىندەگى حالىقارالىق كونفەرەنسيا ۇيىمداستىرىلدى.
كونفەرەنسيا اياسىندا شيان جياۋتۋڭ ۋنيۆەرسيتەتى تاراپىنان شاكارىم ۋنيۆەرسيتەتىنە «ەلەكترلىك اۆتوماتتاندىرۋ جونىندەگى قازاقستان- قىتاي بىرلەسكەن زەرتحاناسىنا» ارنالعان جابدىقتاردىڭ العاشقى پارتياسىن بەرۋ تۋرالى ەستەلىك سەرتيفيكات تابىس ەتىلدى. سونداي-اق «شاكارىم» قازاق-قىتاي مادەني زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋى ءوتتى.
ق ر رەسمي دەلەگاتسياسىن ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى گۇلزات كوبەنوۆا مەن Shakarim University رەكتورى دۋمان ورىنبەكوۆ باستاپ باردى. بىرلەسكەن زەرتحانا اشۋ جونىندەگى كەلىسىمگە 2025 -جىلعى 16-ماۋسىمدا استانادا وتكەن «ورتالىق ازيا - قىتاي» يندۋستريالىق- ينۆەستيسيالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمى اياسىندا قول قويىلعان بولاتىن.
جاڭادان قۇرىلاتىن زەرتحانا ەكى ەل اراسىنداعى تەحنولوگيا الماسۋ مەن وندىرىستىك سەرىكتەستىكتى دامىتۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارىپ، عىلىمي جاڭالىقتارعا نەگىزدەلگەن ورتاق ەكونوميكالىق تىزبەكتىڭ دامۋىن جىلدامداتادى. جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - وڭىردەگى يننوۆاتسيالاردى دامىتۋ، ءوندىرىستى جاڭارتۋ جانە عىلىم مەن ءوندىرىس اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋ.
سونداي-اق زەرتحانا لوگيستيكا سالاسىنداعى جاڭا تەحنولوگيالاردى زەرتتەۋ مەن دامىتۋعا باعىتتالادى. مۇندا اۆتوماتتاندىرۋ، اقىلدى لوگيستيكا جۇيەلەرى مەن لوگيستيكالىق سالانى جەتىلدىرۋگە ارنالعان ارنايى پلاتفورما قۇرىلادى. ول تولىقتاي اباي وبلىسىنىڭ وڭىرلىك يننوۆاتسيالىق پلاتفورماسىنا ينتەگراتسيالانىپ، قازاقستاندىق ينجەنەرلىك عىلىمنىڭ جاڭا تىنىسىن اشادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
- بۇل زەرتحانا - يدەيادان ناقتى ىسكە اينالعان سەرىكتەستىكتىڭ ايقىن ناتيجەسى. عىلىم مەن تەحنولوگيا سالاسىنداعى وسىنداي ىنتىماقتاستىق - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ يننوۆاتسيالىق دامۋ جانە ينتەللەكتۋالدى ۇلت قالىپتاستىرۋ ستراتەگياسىمەن ۇندەس، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆيتسە- مينيستر.
كەزدەسۋدىڭ باستى وقيعاسى شيان جياۋتۋڭ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جانىنان «شاكارىم» قازاق- قىتاي مادەني زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ اشىلۋى بولدى. بۇل - ۇلى ويشىلدىڭ شىعارماشىلىعى مەن فيلوسوفياسىنا ارنالعان شەتەلدەگى تۇڭعىش ينستيتۋتسيونالدى ورتالىق. حالىقارالىق دەڭگەيدە اشىلىپ وتىرعان ورتالىقتىڭ نەگىزگى مىندەتى - قازاقستاننىڭ تاريحى مەن مادەنيەتىن، سونىڭ ىشىندە شاكارىم مۇراسىن تەرەڭ زەردەلەۋ، سونداي-اق بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ جانە عىلىمي-زەرتتەۋ جوبالارىن ىسكە اسىرۋداعى ءوزارا ءتيىمدى پلاتفورمانى قالىپتاستىرۋ، قازاق مادەنيەتىن قىتايدا كەڭىنەن تانىستىرۋ، ەكى ەل اراسىنداعى مادەني جانە عىلىمي بايلانىستاردى نىعايتۋ.
ورتالىق ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن، شاكارىم ۋنيۆەرسيتەتى مەن شيان جياۋتۋڭ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ سەرىكتەستىگىنىڭ ناتيجەسىندە اشىلىپ وتىر. كەلۋشىلەر ورتالىقتان شاكارىم قۇدايبەردى ۇلىنىڭ ءومىرى مەن مول مۇراسى تۋرالى قازاق جانە قىتاي تىلدەرىندە تولىق اقپارات الا الادى. سونىمەن قاتار قازاق حالقىنىڭ ەجەلگى داۋىردەن بۇگىنگە دەيىنگى مادەني دامۋ كەزەڭدەرى تۋرالى ماتەريالدار ۇسىنىلادى.
شاكارىم ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى دۋمان ورىنبەكوۆ شيان جياۋتۋڭ ۋنيۆەرسيتەتى پرەزيدەنتى جاڭ ليچيۋنگە جانە ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنە ەكى ەلدىڭ اكادەميالىق جانە مادەني باستامالارىن سەنىمگە، عىلىمي پروگرەسكە جانە ءوزارا دامۋعا نەگىزدەلگەن ءبىرىڭعاي ستراتەگياعا بىرىكتىرگەنى ءۇشىن شىنايى العىس ءبىلدىردى.
«شاكارىم» قازاق- قىتاي مادەني زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ اشىلۋى - ەرەكشە مانگە يە تاريحي قادام. ءبىزدىڭ ۋنيۆەرسيتەت قازاق ويشىلى شاكارىمنىڭ اتىندا. سوندىقتان ورتالىقتىڭ اشىلۋى ءبىز ءۇشىن ۇلكەن جەتىستىك دەپ بىلەمىن. شاكارىم ۋنيۆەرسيتەتى مەن شيان جياۋتۋڭ ۋنيۆەرسيتەتى اراسىنداعى سەرىكتەستىك مادەنيەتتەر مەن ۇرپاقتاردى بىرىكتىرەتىن سەنىم مەن دوستىق كەڭىستىگىن قالىپتاستىرادى. وسى ورتالىقتى اشۋعا قىزمەت جاساعان ەكى ۋنيۆەرسيتەت قىزمەتكەرلەرىنە راقمەت ايتامىن. بۇل ورتالىق عىلىمي- مادەني جاعىنان ەكى ەلدىڭ جەتىستىكتەرىن ناسيحاتتاۋعا قىزمەت اتقاراتىنىنا سەنىمدىمىن، - دەدى ول.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندىق ستۋدەنت قىتايدا وتكەن BRICS چەمپيوناتىندا قولا مەدال يەگەرى اتانعان ەدى.