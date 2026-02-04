قىتايدىڭ ادام بەينەسىندەگى روبوتتارى الەمدىك نارىقتى جاۋلاي باستادى
استانا. KAZINFORM - روبوت ءوندىرۋ سالاسىنداعى قىتايدىڭ جەتەكشى كومپانيالارىنىڭ ءبىرى Unitree Robotics جۋىردا وتكەن جىلى ادام بەينەسىندەگى روبوتتاردىڭ ناقتى سانى 5500 دانادان اسقانىن جاريالادى. ال سەريالىق ءوندىرىس كولەمى 6500 بىرلىكتەن كوپ بولدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
كومپانيا بۇل كورسەتكىشتەردىڭ «تاپسىرىستار سانى ەمەس، ناقتى ساتىلىپ، سوڭعى تۇتىنۋشىلارعا جەتكىزىلگەن روبوتتار سانى» ەكەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. بۇل تاپسىرىستار كولەمى بۇدان دا جوعارى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن بىلدىرەدى. 2026 -جىلى قىتايدا ادام بەينەسىندەگى روبوتتاردىڭ ساتىلىمى 10 مىڭ بىرلىكتەن اسادى دەپ كۇتىلىپ وتىر. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 125 پايىزعا كوپ.
Unitree Robotics كومپانياسىنىڭ دامۋ جولى قىتايداعى ادام بەينەسىندەگى روبوتتار يندۋسترياسىنىڭ جالپى ەۆوليۋتسياسىن ايقىن كورسەتەدى. 2016 -جىلى قۇرىلعان بۇل كومپانيا جوعارى ءونىمدى ءتورت اياقتى روبوتتاردى اشىق تۇردە ساتقان الەمدەگى العاشقى كاسىپورىن اتاندى.
2025 -جىلى ادام بەينەسىندەگى روبوتتار بۇرىن-سوڭدى بولماعان جاڭا قىرلارىنان تانىلا باستادى. سالا ساراپشىلارى بۇل كورسەتىلىمدەر جاي عانا «تەحنيكالىق تريۋكتەر» ەمەس ەكەنىن اتاپ وتەدى.
- بۇل قويىلىمدار روبوتتاردىڭ ناقتى دامۋىن كورسەتەدى جانە بەلگىلى ءبىر كوممەرتسيالىق قۇندىلىق قالىپتاستىرا الادى، - دەدى Unitree Robotics كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى ۆان سينسين.
2025 -جىل سالادا ادام بەينەسىندەگى روبوتتاردىڭ جاپپاي ءوندىرىسى باستالعان العاشقى جىل رەتىندە كەڭىنەن مويىندالىپ وتىر. قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ونەركاسىپ جانە اقپاراتتاندىرۋ مينيسترلىگى جاريالاعان دەرەكتەرگە سايكەس، ەلدە دايىن ءونىم شىعاراتىن 140 تان استام كاسىپورىن بار، ولار ادام بەينەسىندەگى روبوتتاردىڭ 330 دان استام مودەلىن ۇسىنعان.
وتكەن جىلعى ناۋرىز ايىندا قىتايدا 5G تەحنولوگياسىنىڭ قولداۋىمەن ادام بەينەسىندەگى روبوتتار اقىلدى زاۋىتتاردا كوپستانوكتى جانە كوپتاپسىرمالى سەناريلەردە بىرلەسكەن وقىتۋ ءۇشىن قولدانىلا باستادى.
- جاساندى ينتەللەكتتىڭ ىقپالىمەن ادام بەينەسىندەگى روبوتتار يندۋسترياسى كۇتىلگەننەن دە جىلدام دامىپ كەلەدى، - دەدى ق ح ر ونەركاسىپ جانە اقپاراتتاندىرۋ ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى چجان يۋنمين.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىتايلىق ادام بەينەسىندەگى روبوتتار بۇگىندە «تۇراقتى تۇرا الادى، سەنىمدى جۇرە الادى جانە جىلدام جۇگىرە الادى»، بۇل ولاردىڭ «ساحناداعى قوزعالىستان» «زاۋىتتاعى ناقتى جۇمىسقا» كوشۋىن جەدەلدەتىپ وتىر. سونىمەن قاتار مينيسترلىك حالىققا قىزمەت كورسەتۋ جانە وندىرىستىك تاپسىرمالاردى ورىنداۋ سياقتى جوعارى قۇندىلىققا يە قولدانۋ ستسەنارييلەرىن تەرەڭ زەردەلەۋ ارقىلى ادام بەينەسىندەگى روبوتتاردى جەدەل ەنگىزۋگە ىقپال ەتپەك، وسىلايشا جاڭا تەحنولوگيالار مەن ونىمدەر مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك ناقتى قولدانىسقا ەنەدى.
Unitree Robotics كومپانياسى ونلاين جانە وفلاين ساتۋ ارنالارىن كەڭەيتىپ جاتىر. بىلتىرعى 31 - جەلتوقساندا بەيجىڭدەگى JD MALL ساۋدا ورتالىعىندا كومپانيانىڭ ەلدەگى العاشقى فيرمالىق دۇكەنى اشىلدى. وندا تۇتىنۋشىلار روبوت ونىمدەرىن سىناپ كورىپ، سول جەردە بىردەن ساتىپ الا الادى. بۇعان دەيىن Unitree Robotics JD.com ونلاين پلاتفورماسىندا رەسمي فلاگماندىق دۇكەنىن اشىپ، G1 جانە R1 ادام بەينەسىندەگى روبوتتارىن، Go2 روبو-ءيتىن جانە وزگە دە ونىمدەرىن ۇسىنعان.
ادام بەينەسىندەگى روبوتتار يندۋسترياسىنىڭ ءوسۋ بولجامدارى ايرىقشا اسەرلى. ق ح ر ونەركاسىپ جانە اقپاراتتاندىرۋ مينيسترلىگى 2027 -جىلعا قاراي دايىن ادام بەينەسىندەگى روبوتتاردىڭ جىلدىق ءوندىرىس كولەمىن 1 ميلليون بىرلىككە جەتكىزۋدى ماقسات ەتىپ وتىر. ال قىتاي مەملەكەتتىك كەڭەسى جانىنداعى دامۋ ماسەلەلەرىن زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ بولجامىنشا، 2030 -جىلعا قاراي سالانىڭ جالپى كولەمى 400 ميلليارد يۋانعا (شامامەن 57,5 ميلليارد ا ق ش دوللارى)، ال 2035 -جىلعا قاراي 1 تريلليون يۋاننان اسادى.
قىتايدا ادام بەينەسىندەگى روبوتتاردىڭ جاپپاي ءوندىرىسىنىڭ جىلدام ىسكە اسۋىنا اپپاراتتىق جابدىقتاۋ تىزبەگىندەگى ەلەۋلى ارتىقشىلىقتار ىقپال ەتتى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، وندىرىستىك قۋاتتاردى قالىپتى كەڭەيتۋ، نەگىزگى كومپونەنتتەردى دەربەس باقىلاۋ جانە ونىمدەردى ستاندارتتاۋ ەسەبىنەن ادام بەينەسىندەگى روبوتتاردىڭ وزىندىك قۇنى ايتارلىقتاي تومەندەدى.
ۆان سينسيننىڭ ايتۋىنشا:
— بىزدە ءوندىرىس پەن جاساۋ سالاسىندا ارتىقشىلىقتار بار، ال جاھاندىق جەتكىزۋ كولەمى سالىستىرمالى تۇردە جوعارى. جاقسى جولعا قويىلعان ءوندىرىس پەن اپپاراتتىق قامتاماسىز ەتۋدىڭ ارقاسىندا قىتايلىق روبوت ءوندىرۋشى كومپانيالاردىڭ شىعىندارى باسەكەگە قابىلەتتى ءارى قولدانۋ شەگى تومەن.
ايتا كەتەيىك، جۋىردا جاپوندىق Pepper روبوتى گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى.
ال قىتايدىڭ Xiaopeng Motors كومپانياسى جاڭا بۋىنداعى IRON روبوتىن تانىستىردى.
سونداي-اق استانالىق وقۋشىلار ينكليۋزيانى دامىتۋعا ارنالعان جاڭا روبوت قۇراستىرىپ جاتقانىن جازدىق.