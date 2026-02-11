قىتايدىڭ 6 دوڭگەلەكتى كولىگى انتاركتيكادا 10 مىڭ شاقىرىمنان استام جول ءجۇرىپ ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ ءوز كۇشىمەن ازىرلەگەن «سيۋەباو» («قار بارىسى») دەپ اتالاتىن 6 دوڭگەلەكتى كولىك قۇرالى انتاركتيكانىڭ ەكسترەمالدى جاعدايلارىندا جۇرگىزىلگەن سىناقتاردى ءساتتى اياقتاپ، ەشبىر اقاۋسىز 10 مىڭ شاقىرىمنان استام جولدى ەڭسەردى.
بۇل تۋرالى سەيسەنبى كۇنى قىتايدىڭ 42-انتاركتيكالىق ەكسپەديتسياسىنىڭ كومانداسى حابارلادى.
وتكەن جىلدىڭ 5-جەلتوقسانىنان باستاپ وسى جىلدىڭ اقپان ايىنىڭ باسىنا دەيىن قىزىل ءتۇستى بۇل كولىك قۇرالىندا قىتايدىڭ «چجۋنشان» ستانتسياسىندا جانە انتاركتيكانىڭ ىشكى اۋداندارىنداعى بەس تيپتىك لاندشافتتا سىناقتار جۇرگىزىلدى. اتاپ ايتقاندا، تەڭىز مۇزى، قيىرشىق تاس، جۇمساق جانە قاتتى قار جامىلعىسى، سونداي-اق قاتتى مۇز جاعدايلارىندا تەكسەرىلدى.
«ەكسپەديتسيا كومانداسىنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان كولىك قۇرالىنىڭ سىناقتان ءساتتى ءوتۋى انتاركتيكادا قىزمەتكەرلەردى جەدەل جەرۇستى تاسىمالداۋ، عىلىمي زەرتتەۋلەردى قولداۋ جانە توتەنشە جاعدايدا قۇتقارۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە ارنالعان تەحنيكا تاپشىلىعىن جويۋعا مۇمكىندىك بەردى» دەپ جازدى شينحۋا اگەنتتىگى.
ۇزاق ۋاقىت بويى انتاركتيكاداعى ەكسپەديتسيالار كەزىندە قىتاي نەگىزىنەن يمپورتتالعان شىنجىر تاباندى كولىك قۇرالدارىنا سۇيەنىپ كەلدى. الايدا مۇنداي تەحنيكانىڭ جىلدامدىعى تومەن، جانارماي شىعىنى جوعارى ءارى پايدالانۋ مەن جوندەۋ شىعىندارى قوماقتى بولىپ كەلەدى.
سىناقتارعا تىكەلەي جەتەكشىلىك ەتكەن جانە Grove Mountains ەكسپەديتسيالىق توبى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى سۋن پەننىڭ ايتۋىنشا، كادىمگى شىنجىر تاباندى كولىك قۇرالدارىنىڭ ورتاشا جىلدامدىعى شامامەن 15 ك م/ساع قۇرايدى. ال سىناق ناتيجەلەرى «سيۋەباو» 6 دوڭگەلەكتى كولىگىنىڭ جۇمساق قار ۇستىندە 28 شاق/ساع، قاتتى قاردا 42 شاق/ساع جىلدامدىققا دەيىن جەتە الاتىنىن كورسەتتى. سونىمەن قاتار، ول قاتتى مۇز ۇستىندە 65 شاق/ساع تۇراقتى جىلدامدىقتى ۇستاپ تۇرا الادى جانە تولىق جانارماي باگىمەن شامامەن 700 شاقىرىم جول ءجۇرۋ قورى بار.
توتەنشە ميسسيالاردىڭ بىرىندە «سيۋەباو» كولىگى 12 ساعات بويى ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەپ، كورىنۋ قاشىقتىعى شامامەن 3 مەتردى قۇراعان بوران جاعدايىندا ەكى باعىتتا 263 شاقىرىم جول ءجۇرىپ ءوتىپ، اسا ماڭىزدى جابدىقتاردىڭ جەدەل جەتكىزىلۋىن قامتاماسىز ەتتى.
— بۇل انتاركتيدا قۇرلىعىنىڭ ىشكى بولىكتەرىندە اۋە قاتىناسى مۇمكىن بولماعان قاتاڭ اۋا رايى جاعدايلارىندا قىتايدىڭ ەكسپەديتسيالار بارىسىندا العاش رەت وسىنشالىقتى جىلدام ءارى ءتيىمدى جەرۇستى تاسىمالىن قامتاماسىز ەتە العان جاعدايى بولدى، - دەيدى Grove Mountains ەكسپەديتسيالىق توبىنىڭ جەتەكشىسى ياو سيۋي.
2025 -جىلعى 1- قاراشادا قىتايدىڭ 42-انتاركتيكالىق ەكسپەديتسياسى شانحاي قالاسىنان جولعا شىقتى. ەكسپەديتسيا بارىسىندا قۇرلىقتا جاڭا جابدىقتار مەن تەحنولوگيالار ورنالاستىرىلىپ، سىناقتان وتكىزىلەدى.