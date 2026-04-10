قىتايدان قازاقستانعا كەلۋشى قانداستار سانى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا سوڭعى جىلدارى كوشى-قون سالدوسى وڭ كورسەتكىشتى كورسەتىپ وتىر. ماسەلەن، قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنان كەلەتىن قانداستاردىڭ كۇرت وسكەنى بايقالادى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مەن كوشى-قون كوميتەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، بۇل كورسەتكىش سوڭعى جىلدارى جوعارى مەجەگە جەتىپ وتىر.
اتاپ ايتقاندا، 2025 -جىلى قىتايدىڭ 7405 ازاماتى قازاقستانعا تۇراقتى تۇرۋعا كوشىپ كەلگەن. ەڭ تومەنگى دەڭگەي 2021 -جىلى بولعان. ول جىلى اسپان استى ەلىنەن 249 ادام كوشىپ كەلگەن.
سونىمەن قاتار، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى تۇراقتى تۇرۋعا كوشىپ كەلۋشىلەردىڭ بارلىعى ەتنيكالىق قازاق ەكەنىن راستاپ وتىر.
كوشى-قون كوميتەتىنىڭ مالىمدەۋىنشە، 2025 -جىلى قىتايدان 7405 ەتنيكالىق قازاقتىڭ كەلىپ، «قانداس» مارتەبەسىن العانى كورسەتىلگەن. ولاردىڭ اراسىندا 3690 وتباسى بار.
- قازىرگى تاڭدا ق ح ر- دان كەلەتىن قانداستاردىڭ نەگىزگى بولىگى ەڭبەككە قابىلەتتى جاستار (%57,4). كەلگەن اعايىننىڭ ىشىندە دەنساۋلىق ساقتاۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە شىعارماشىلىق سالاسىنىڭ بىلىكتى ماماندارى بار. ولاردىڭ 15 پايىزى -جوعارى ءبىلىمدى ازاماتتار، - دەلىنگەن Kazinform عا بەرگەن رەسمي جاۋابىندا.
بۇرىن قانداستار نەگىزىنەن شەكارالاس الماتى، جەتىسۋ جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنا قونىستانسا، قازىرگى ستاتيستيكا ميگراتسيالىق باعىتتىڭ استانا مەن الماتى قالالارىنا قاراي ويىسقانىن كورسەتەدى.
مەملەكەت تاراپىنان قونىس اۋدارۋشىلارعا بەرىلەتىن قولداۋ دا كۇشەيتىلگەن. ماسەلەن باسپانا ساتىپ الۋ ءۇشىن بەرىلەتىن ءبىرجولعى سەرتيفيكات قۇنى 7 ميلليون تەڭگەگە دەيىن جەتتى.
- قىتاي مەن وزبەكستاننان كەلەتىن نەگىزگى اعىن بۇل ەلدەردە ءىرى ەتنيكالىق دياسپورانىڭ بولۋىمەن بايلانىستى. 1991-جىلدان بەرى قىتايدان 378 مىڭنان استام قازاق تاريحي وتانىنا ورالدى، - دەپ تولىقتىردى كوشى- قون كوميتەتى.
ايتا كەتەيىك، بيىل جىل باسىنان بەرى 3,3 مىڭعا جۋىق ەتنيكالىق قازاق قانداس مارتەبەسىن الدى.