قىتايداعى 12 كۇنگە سوزىلعان كەپتەلىس: جۇرگىزۋشىلەر جولدا قالاي ءومىر ءسۇردى؟
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ العاشقى توقسانىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قىتاي الەمدەگى ەڭ ءىرى اۆتونارىق مارتەبەسىن ساقتاپ قالدى. ەلدە بىلتىر 34,4 ميلليون كولىك ءوندىرىلىپ، ساتىلعان.
ونىڭ نەبارى 20 پايىزى عانا ەكسپورتقا جىبەرىلگەن.
دەمەك ىشكى نارىقتاعى اۆتوكولىك سانى جىل سايىن ارتىپ، جول ينفراقۇرىلىمىنا تۇسەتىن سالماق كۇشەيىپ كەلەدى.
الايدا بۇل قىتاي ءۇشىن جاڭا ماسەلە ەمەس. وسىدان 16 جىل بۇرىن ەل تاريحىنداعى ەڭ ءىرى كولىك كەپتەلىستەرىنىڭ ءبىرى تىركەلىپ، مىڭداعان جۇرگىزۋشى ەكى اپتاعا جۋىق جولدا تۇرىپ قالعان ەدى.
100 شاقىرىمعا سوزىلعان كەپتەلىس
بۇل جاعداي 2010-جىلدىڭ تامىز ايىندا بەيجىڭ - تيبەت تاس جولى بويىندا تىركەلدى. ەل استاناسىن بيىك تاۋلى تيبەت وڭىرىمەن بايلانىستىراتىن بۇل ماگيسترال سول كەزدىڭ وزىندە-اق كولىك ەڭ كوپ جۇرەتىن باعىتتاردىڭ ءبىرى بولعان. كۇن سايىن ونداعان مىڭ جۇك كولىگى قۇرىلىس ماتەريالدارىن، كومىر مەن ءتۇرلى تاۋارلاردى تاسىمالداپ وتىرعان.
14-تامىز كۇنى جولدىڭ ءبىر بولىگى جوندەۋ جۇمىستارىنا بايلانىستى جابىلىپ، جاعداي كۇرت ۋشىعادى. ادەتتە مۇنداي شەكتەۋلەر قوزعالىستى تەك باياۋلاتاتىن. ءبىراق بۇل جولى ءبارى باسقاشا بولدى. تامىز - جۇك تاسىمالىنىڭ قىزعان شاعى، ءوندىرىس ورىندارى كۇزگە دايىندىق ءۇشىن تولىق قۋاتتا جۇمىس ىستەپ تۇرعان كەزەڭ ەدى.
وعان قوسا، حەبەي پروۆينتسياسى اۋماعىندا بولعان سۋ تاسقىنى سالدارىنان بالاما باعىتتار دا جابىلىپ قالدى. اقىلى جول بەكەتتەرىندەگى باياۋ قىزمەت پەن جول-كولىك وقيعالارى جاعدايدى ودان ءارى ۋشىقتىردى.
ناتيجەسىندە كولىكتەر ءبىر تاۋلىكتە نەبارى ءبىر شاقىرىمعا دا جەتە المايتىن جاعدايعا ءتۇستى. كەپتەلىستىڭ جالپى ۇزىندىعى شامامەن 100 شاقىرىمعا دەيىن سوزىلدى.
جول ۇستىندەگى تىرشىلىك
اپتاپ ىستىق تا جۇرگىزۋشىلەردى القىمىنان العانى راس: ولار جانارمايدى ۇنەمدەۋ ءۇشىن كولىكتى ءسوندىرۋ نەمەسە كونديتسيونەر ءۇشىن قوزعالتقىشتى قوسۋلى ۇستاۋ سەكىلدى تاڭداۋ الدىندا قالدى. كوپشىلىگى كۇندەرىن كولىكتە وتكىزىپ، ۇيىقتاپ، سەرۋەندەپ، ءتىپتى كارتا مەن شاحمات ويناپ ۋاقىت وتكىزگەن.
جەرگىلىكتى تۇرعىندار دا جاعدايدى ءتيىمدى پايدالانۋعا تىرىستى. جول جيەگىندە بەيرەسمي ساۋدا نۇكتەلەرى پايدا بولىپ، ازىق-تۇلىك پەن سۋدىڭ باعاسى بىرنەشە ەسە قىمباتتاپ كەتكەن. ماسەلەن، ادەتتە 1 يۋان تۇراتىن سۋ 15 يۋانعا دەيىن ساتىلعان.
قاۋىپ پەن قيىندىق
ۇزاققا سوزىلعان كەپتەلىس تەك تۇرمىستىق قيىندىقتارمەن شەكتەلگەن جوق. ساراپشىلار مۇنداي جاعدايدا «جول سترەسسى سيندرومى» پايدا بولادى دەپ سانايدى - ۇزاق ۋاقىت رولدە وتىرۋ اشۋشاڭدىققا، شارشاۋعا، ءتىپتى اگرەسسياعا اكەلەدى. سالدارىنان جانجالدار مەن توبەلەستەر جيىلەگەن.
سونىمەن قاتار ۇرلىق تا تىركەلدى: كەيبىرەۋلەر ۇيىقتاپ جاتقان جۇرگىزۋشىلەردىڭ جانارمايىن، ازىق-تۇلىگىن الىپ كەتكەن.
12 كۇنگە سوزىلعان تىعىرىق
بيلىك ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن بەيجىڭگە جۇك كولىكتەرىنىڭ كىرۋىنە قويىلعان شەكتەۋلەردى ۋاقىتشا جەڭىلدەتىپ، اسىرەسە تۇنگى ۋاقىتتا قوزعالىستى ارتتىرۋعا تىرىستى. سوعان قاراماستان كەپتەلىستى تولىق تارقاتۋ ءۇشىن 12 كۇن قاجەت بولدى.
ايتا كەتەيىك، بۇل وقيعا ۇزاقتىعى بويىنشا رەكوردتاردىڭ ءبىرى سانالعانىمەن، رەسمي تۇردە گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابى تىزىمىنە ەنبەگەن. ال ەڭ ۇزىن كەپتەلىس 1980-جىلى فرانسيا اۋماعىندا تىركەلىپ، ۇزىندىعى 176 شاقىرىمعا جەتكەن.
