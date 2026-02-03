قىتايدا قىلمىستىق توپتىڭ ءتورت باسشىسى ءولىم جازاسىنا كەسىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي بيلىگى ميانمانىڭ سولتۇستىگىندە ارەكەت ەتكەن، باي كلانىنا تيەسىلى ترانسۇلتتىق ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ ءتورت باسشىسىنا قاتىستى ءولىم جازاسىن ورىندادى، دەپ حابارلايدى Xinhua.
سوت پروتسەسى 2025-جىلعى قاراشا ايىندا باستالدى. ءبىرىنشى ساتىداعى سوت باي سوچەن، باي ينتسان، يان ليتسيان، حۋ سياوتسزيان جانە چەن گۋاندى قاساقانا ادام ءولتىرۋ، ادام ۇرلاۋ، زاڭسىز قۇمار ويىن بيزنەسىن ۇيىمداستىرۋ، سونداي-اق اسا ءىرى كولەمدە ەسىرتكى ءوندىرۋ جانە وتكىزۋ فاكتىلەرى بويىنشا كىنالى دەپ تانىدى.
تەرگەۋ ماتەريالدارىنا سايكەس، باي قىلمىستىق قاۋىمداستىعىنىڭ قارجىلىق اينالىمى ءىرى حالىقارالىق كورپوراتسيالاردىڭ كورسەتكىشتەرىمەن شامالاس بولعان. الاياقتىق كولل-ورتالىقتار مەن ونلاين-كازينولاردى قوسا العاندا، ۇقت باقىلاۋىنداعى كولەڭكەلى قۇرىلىمدار ارقىلى وتكەن قارجى كولەمى 29 ميلليارد يۋاننان استى، بۇل 4 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان كوپ.
سوت قىلمىستىق توپ باسشىلارىنىڭ شامامەن 11 توننا مەتامفەتاميندى زاڭسىز ءوندىرۋ مەن وتكىزۋگە قاتىسى بارىن راستادى. توپ مۇشەلەرىنىڭ كۇش قولدانۋ ارەكەتتەرى سالدارىنان قىتايدىڭ 6 ازاماتى قازا تاۋىپ، بىرنەشە ادام ءتۇرلى دارەجەدە جاراقات العان.
2025 -جىلعى 24 - جەلتوقساندا گۋاڭدۋڭ پروۆينتسياسىنىڭ جوعارعى حالىق سوتى اپەللياتسيالىق شاعىمداردى قاناعاتتاندىرۋسىز قالدىرىپ، ۇكىمدى كۇشىندە قالدىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى جانە ءىستى زاڭ تالاپتارىنا سايكەس ق ح ر جوعارعى حالىق سوتىنىڭ بەكىتۋىنە جولدادى.
سوتتالعانداردىڭ ءبىرى - باي سوچەن ۇكىم ورىندالماي تۇرىپ اۋرۋدان قايتىس بولعان.
جوعارعى سوت ۇكىمدەردىڭ زاڭدىلىعىن جانە ولاردىڭ كەلتىرىلگەن زالال مەن جاسالعان قىلمىستاردىڭ اۋىرلىعىنا ساي ەكەنىن راستادى. ءولىم جازاسى گۋاڭدۋڭ پروۆينتسياسىنداعى شەنجىن قالاسىنىڭ سوتى ارقىلى، ق ح ر جوعارعى حالىق سوتىنىڭ سانكتسياسىمەن ورىندالدى.
ۇكىم ورىندالار الدىندا سوتتالعاندارعا جاقىن تۋىستارىمەن كەزدەسۋ مۇمكىندىگى بەرىلگەن.
بۇعان دەيىن قىتايدا الاياقتىق پەن كىسى ءولتىرۋ قىلمىستارى ءۇشىن ترانسشەكارالىق قىلمىستىق توپتىڭ 11 مۇشەسى ءولىم جازاسىنا كەسىلگەنى حابارلانعان بولاتىن.