قىتايدا تاراقان مەن قۇرتتار قوسىلعان كوفە ترەندكە اينالدى
استانا. KAZINFORM - بەيجىڭدەگى مۇراجاي ۇنتاقتالعان تاراقاندار مەن كەپتىرىلگەن سارى ۇن قۇرتتارىنان جاسالعان كوفە سۋسىنىن شىعاردى، دەپ حابارلايدى South China Morning Post.
بۇل ەرەكشە كوفە بەيجىڭ جاندىكتەر مۇراجايىنىڭ كوفەحانالارىندا ءبىر شىنى-اياعى 45 يۋاننان (شامامەن 3300 تەڭگە) ساتىلادى.
- مۇراجاي جاندىكتەرگە ارنالعاندىقتان، ولارعا قاتىستى سۋسىندار ۇسىنۋ جاقسى يدەيا بولىپ كورىندى. تاراقان كوفەسىن كوبىنەسە قىزىعۋشىلىق تانىتاتىن جاستار تۇتىنادى. بالالار مەن اتا-انالارعا ول ۇنامايدى، - دەپ باياندادى مۇراجاي قىزمەتكەرى.
ول سونداي-اق بۇل سۋسىننىڭ ينتەرنەتتە ترەندكە اينالعانىن مالىمدەدى.
كوفە ءىشىپ كورگەندەر ونىڭ ءدامى اششى جانە ازداپ قىشقىل ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بارلىق ينگرەديەنت ءداستۇرلى قىتاي مەديتسيناسىنىڭ (د ق م) ءشوپ دۇكەنىنەن ساتىپ الىنعان، سوندىقتان مۇراجاي قىزمەتكەرلەرى تۇتىنۋشىلار سۋسىننىڭ قاۋىپسىزدىگىنە سەنىمدى بولا الادى دەيدى.
ءداستۇرلى قىتاي مەديتسيناسىنىڭ تەوريالارىنا سايكەس، تاراقان ۇنتاعىن قان اينالىمىن جاقسارتۋ ءۇشىن ءدارى رەتىندە قولدانۋعا بولادى.
ال اقۋىزعا باي سارى ۇن قۇرتتارى ادامنىڭ يممۋندىق جۇيەسىن نىعايتۋعا كومەكتەسە الادى، دەپ سانايدى دارىگەرلەر.
قاتاردا جاندىكتەردەن جاسالعان تاماقتى ساتۋعا تىيىم سالىنعانىن جازعان ەدىك.