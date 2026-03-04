قىتايدا روبوتتار ەلەكتروموبيل قۇراستىرۋ جەلىسىندە جۇمىس ىستەي باستادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ Xiaomi كورپوراتسياسى زەرتحانالىق سىناق كەزەڭىنەن ءوتىپ، انتروپومورفتى روبوتتاردى ەلەكتروموبيل قۇراستىراتىن زاۋىتتىڭ ناقتى وندىرىستىك تسيكلىنە ەنگىزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى جەرگىلىكتى ب ا ق-قا سىلتەمە جاساپ.
وزدىگىنەن بۇرالاتىن گايكالاردى ورناتۋ ۋچاسكەسىندەگى سىناق بارىسىندا روبوت تولىق اۆتونومدى رەجيمدە ءۇش ساعات بويى ءساتتى جۇمىس ىستەدى. قۇرىلعى بەكىتكىشتەردى ءدال ۇستاۋ، ولاردى قاجەتتى ورىنعا ورنالاستىرۋ جانە بىرىكتىرىلگەن قۇيۋ كەزەڭىنەن كەيىن ەلەمەنتتەردى اۆتوماتتى تۇردە قاتايتۋ سياقتى كەشەندى مىندەتتەردى ورىندادى.
ءبىر مەزگىلدە ەكىجاقتى ورناتۋ كەزىندە ءساتتى ورىندالعان وپەراتسيالاردىڭ ۇلەسى %90,2 بولدى. بۇل كورسەتكىش گۋمانويدقا ءبىر وپەراتسياعا 76 سەكۋندتان اسپايتىن وندىرىستىك جەلىنىڭ بەلگىلەنگەن تسيكلىنە سايكەس جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەردى.
Xiaomi باسشىلىعى بۇل سىناقتاردى ينتەللەكتۋالدى ءوندىرىستى اۋقىمدى تۇردە كەڭەيتۋدىڭ العاشقى كەزەڭى رەتىندە قاراستىرىپ وتىر. كومپانيانىڭ دامۋ ستراتەگياسىنا سايكەس، الداعى بەس جىلدا كاسىپورىننىڭ نەگىزگى تەحنولوگيالىق پروتسەستەرىنە انتروپومورفتى روبوتتاردى جاپپاي ەنگىزۋ جوسپارلانعان.
بۇعان دەيىن قىتايدا روبوتتار باسقا روبوتتارعا ارنالعان بولشەكتەردى وندىرە باستاعانى تۋرالى جازعان ەدىك.
ايتا كەتەلىك قىتاي گۋمانويد روبوتتارى مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ستاندارتتاۋدى بەكىتكەن ەدى.