قىتايدا ەكى جاڭا دۇنيەجۇزىلىك بيوسفەرالىق قورىق تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي اۋماعىندا ەكى جاڭا دۇنيەجۇزىلىك بيوسفەرالىق قورىق پايدا بولدى، دەپ حابارلايدى «حالىق گازەتى» ونلاين باسىلىمى.
يۋنەسكو 27 -قىركۇيەكتە جاريالاعان كومميۋنيكەدە ۇيىمنىڭ الەمدىك بيوسفەرالىق رەزەرۆاتتار جەلىسىنە 26 جاڭا قورىقتى تىركەگەنى اتاپ وتىلگەن. ولاردىڭ قاتارىندا قىتايدىڭ ىشكى موڭعولداعى داتسينشان بيوسفەرالىق قورىعى مەن شەنسي ولكەسىندەگى چجوۋچجى بيوسفەرالىق قورىعى بار. وسىلايشا دۇنيەجۇزىلىك بيوسفەرالىق رەزەرۆاتتار جەلىسىندەگى جالپى قورىقتار سانى 785 كە جەتتى.
داتسينشان قورىعى ينشان تاۋ جوتاسىنىڭ ورتالىق بولىگىندە ورنالاسقان. اۋماعى شامامەن 3900 شارشى شاقىرىم. بۇل ءوڭىر بيولوگيالىق جانە ەكوجۇيەسى الۋان ءتۇرلى. مۇندا جوعارى ساتىداعى وسىمدىكتەردىڭ 1200 گە جۋىق ءتۇرى، ومىرتقالىلاردىڭ 300 ءتۇرى جانە بۋىناياقتىلاردىڭ 1800 ءتۇرى مەكەندەيدى.
چجوۋچجى بيوسفەرالىق قورىعى تسينلين تاۋىنىڭ سولتۇستىك جانە وڭتۇستىك بەتكەيلەرىنىڭ تۇيىسكەن تۇسىندا ورنالاسقان. اۋماعى 690 شارشى شاقىرىمعا جۋىق، ورمانمەن قامتىلۋ دەڭگەيى 96 پايىز. قورىقتا چينلين پاندىسى، سىچۋان سارى سابالاق مايمىلى، بوكەن جانە باسقا دا سيرەك جانۋارلار مەن وسىمدىك تۇرلەرى كەزدەسەدى.