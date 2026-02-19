قىتايدا جارىلىس بولىپ، 12 ادام كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 18- اقپان كۇنى 14:00 شاماسىندا قىتايدىڭ حۋبەي پروۆينتسياسىنىڭ سيانيان قالالىق وكرۋگىنە قاراستى يچەن ۋەزىنىڭ چجەنتسزي كەنتىندەگى پيروتەحنيكالىق ونىمدەر ساتاتىن دۇكەندەردىڭ بىرىندە جارىلىس بولدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
الدىن الا بولجام بويىنشا، وقيعا سالدارىنان 12 ادام قازا تاپقان.
اگەنتتىكتىڭ جازۋىنشا، وقيعادان كەيىن قىتايدىڭ توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى قۇتقارۋ جۇمىستارىن عىلىمي نەگىزدە ۇيىمداستىرۋ، جارالانعاندارعا جەدەل مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ، ادام شىعىنىن مۇمكىندىگىنشە ازايتۋ تۋرالى تاپسىرما بەرگەن.
قىتاي مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ جانىنداعى وندىرىستىك قاۋىپسىزدىك كوميتەتى مەن توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ وقيعا ورنىنا ارنايى جۇمىس توبىن جىبەرگەنى بەلگىلى بولدى. اقپاراتقا سايكەس، جۇمىس توبى قۇتقارۋ شارالارىن ۇيلەستىرۋ جانە اپاتتىڭ سەبەبىن انىقتاۋ جۇمىسىن باقىلاۋعا الماق.
NetEase سايتىنىڭ مالىمەتىنشە، الەۋمەتتىك جەلىدە تاراپ جۇرگەن بەينەجازبادان بەلگىلى بولعانداي، جارىلىس ءتورت قاباتتى عيماراتتىڭ ءبىرىنشى قاباتىنداعى دۇكەندە بولعان.
جارىلىستان كەيىن قىزىل جالىن جىلدام ءورشىپ، وقيعا ورنىن قويۋ قارا ءتۇتىن باسقان، جەدەل جاردەم كولىگى مەن ءورت ءسوندىرۋ تەحنيكالارى جارىلىس بولعان اۋماققا سۋىت جەتكەن.
بەينەجازبادان سونداي-اق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ دۇكەن ماڭىن وقشاۋلاپ، كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىپ، قۇتقارۋشىلارعا جول اشىپ جاتقانى بايقالادى.
بۇگىنگى كۇندە قىتاي جۇرتشىلىعى ءداستۇرلى جاڭا جىل — كوكتەم مەرەكەسىن تويلاپ جاتىر. وسىعان بايلانىستى وتشاشۋدى پايدالانۋ ەرەجەلەرىن ساقتاماۋدان تۋىندايتىن وقىس وقيعالار كوبەيگەن. 15- اقپان كۇنى ليانيۋنگان قالاسىنىڭ دۋنحاي ۋەزىنىڭ دۋنان اۋىلىنداعى پيروتەحنيكالىق بۇيىمدار دۇكەنىندە دە جارىلىس بولىپ، سالدارىنان 8 ادام كوز جۇمعان، 2 ادام جاراقات العان بولاتىن.
تەرگەۋدەن انىقتالعانداي، ليانيۋنگانداعى جارىلىسقا ساتىپ الۋشىنىڭ وتشاشۋدى دۇكەن الدىندا سىناقتان وتكىزۋى سەبەپ بولعان. جەرگە شانشىلعان وتشاشۋ جەلدىڭ اسەرىنەن قيسايىپ، شاشىراعان ۇشقىن دۇكەندەگى تاۋارعا كەلىپ تۇسكەن، ونىڭ سوڭى تىزبەكتى جارىلىسقا ۇلاسقان.
بۇعان دەيىن قىتايلىقتاردىڭ كوكتەم مەرەكەسىن تويلاپ جاتقانى تۋرالى جازىپ ەدىك.
ەرلان مازان