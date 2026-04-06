قىتايدا فرانسيا ازاماتى ءولىم جازاسىنا كەسىلدى
استانا. KAZINFORM - گۋاڭجوۋدا 62 جاستاعى فرانسيا ازاماتى چان تاو فۋميگە ءولىم جازاسى كەسىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى.
ول 2005-جىلى تاعى باسقا 89 كۇدىكتىمەن بىرگە تۇتقىندالعان. باستاپقىدا سوت ونى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەسكەن، ءبىراق 2010-جىلى جاڭا ءمان-جايلار انىقتالعاننان كەيىن جازا قايتا قارالىپ، ءولىم جازاسىنا اۋىستىرىلعان.
تەرگەۋ مالىمەتتەرى بويىنشا، سوتتالعان ادام ءىرى كولەمدە ەسىرتكى وندىرۋمەن، كونتراباندالىق جولمەن تاسىمالداۋمەن جانە تاراتۋمەن اينالىساتىن قىلمىستىق جەلىنىڭ قۇرامىندا بولعان. بىرنەشە جىل ىشىندە سەگىز توننادان استام گەروين مەن مەتامفەتامين ءوندىرىپ، ساتقان.
فرانسياداعى قىتاي ەلشىلىگى ءولىم جازاسىنا قاتىستى رەسمي مالىمدەمە جاسادى. مالىمدەمەدە ەسىرتكى قىلمىسىمەن كۇرەس بارلىق ەلدەردىڭ ورتاق مىندەتى ەكەنى اتالىپ وتكەن.
- قىتاي - قۇقىقتىق مەملەكەت جانە بارلىق ايىپتالۋشىلارعا، ولاردىڭ ازاماتتىعىنا قاراماستان، تەڭ قارايدى، ىستەردى قاتاڭ زاڭعا سايكەس جانە ادىلدىك تۇرعىسىنان قارايدى، بارلىق تاراپتاردىڭ زاڭدى قۇقىقتارى مەن ءتيىستى قارىم-قاتىناسىن قامتاماسىز ەتەدى، - دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.
بۇعان دەيىن قىتاي كانادا ازاماتىنا قاتىستى ءولىم جازاسىن الىپ تاستاعانى حابارلانعان بولاتىن.