قىتايدا ش ۇ ا ر- دى باسقارعان جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتىڭ ۇستىنەن ءىس قوزعالدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ شينحۋا اگەنتتىگى ق ك پ ورتالىق كوميتەتى ساياسي بيۋروسىنىڭ مۇشەسى ما شينجۋيدىڭ پارتيا ءتارتىبى مەن مەملەكەت زاڭىن ورەسكەل بۇزدى دەگەن كۇدىكپەن تەرگەۋگە الىنعانىن حابارلادى.
2025 -جىلدىڭ شىلدە ايىندا ەلدىڭ سولتۇستىك-باتىس ايماعىنداعى ستراتەگيالىق ماڭىزى زور شىڭجاڭ- ۇيعىر اۆتونوميالىق رەگيونى پارتيا كوميتەتىنىڭ حاتشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلعاننان بەرى ما شينجۋيدىڭ جاڭا قىزمەتى بەلگىسىز بولىپ كەلگەن ەدى. شينحۋا اگەنتتىگى تاراتقان اقپاراتتا ول ق ك پ و ك اۋىلدىق جەرلەر جۇمىسى جونىندەگى باسشىلىق توبى جەتەكشىسىنىڭ ورىنباسارى دەپ كورسەتىلگەن.
ش ۇ ا ر پارتيا كوميتەتىن باسقارىپ تۇرعاندا ق ك پ وك ساياسي بيۋروسىنا ەنگەن ما شينجۋي وكىلەتتىك مەرزىمى ورتالاي بەرگەندە، وتكەن جىلدىڭ شىلدە ايىندا بەيجىڭگە كەرى شاقىرىلعان. سوڭعى رەت 2025 -جىلدىڭ قازان ايىندا ق ك پ XX شاقىرىلىمداعى ورتالىق كوميتەتىنىڭ ءتورتىنشى پلەنۋمىندا توبە كورسەتكەننەن كەيىن، ول ءبىرقاتار مەملەكەتتىك شارالارعا قاتىسپاعان. ونىڭ ءىستى بولعانى تۋرالى اقپاراتتار سودان بەرى ەل قۇلاعىن ەلەڭدەتىپ كەلەدى.
بۇعان دەيىن ق ك پ XX شاقىرىلىمداعى ورتالىق كوميتەتى ساياسي بيۋروسىنىڭ مۇشەلەرى حە ۆەيدۋن مەن جاڭ يۋشيانىڭ ۇستىنەن تارتىپتىك ءىس قوزعالعانى بەلگىلى. ما شينجۋي كەزەكتى سيكلدە ساياسي بيۋرونىڭ مۇشەسى قىزمەتىندە ءىستى بولعان ءۇشىنشى تۇلعا جانە وتكەن وتىز جىلدا ش ۇ ا ر پارتيا كوميتەتىنىڭ حاتشىسى قىزمەتىن اتقارعان ساياسي بيۋرو مۇشەلەرى اراسىنان تەرگەۋگە الىنعان العاشقى شەنەۋنىك.
اشىق دەرەككوزدەن بەلگىلى بولعانداي، 67 جاستاعى ما شينجۋي كەزىندە قىتايداعى جاس بۋىن تەحنوكرات ساياساتكەرلەردىڭ جارقىن وكىلى رەتىندە بەلگىلى بولعان. ونىڭ ەڭبەك جولى ءبىلىم مەن عىلىم سالاسىنان باستالىپ، كەيىن مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيىنە دەيىن كوتەرىلگەن.
العاشقى كەزەڭدە ول عارىش سالاسىندا ەڭبەك ەتتى. شەنجوۋ باعدارلاماسىنا قاتىسىپ، باسقارىلاتىن عارىش اپپاراتتارى بويىنشا ءىرى جوبالاردىڭ ىسكە اسىرىلۋىنا ۇلەس قوستى.
كەيىنىرەك عىلىمي ورتادان وندىرىستىك-اسكەري سالاعا اۋىسىپ، قىتاي عارىش تەحنولوگيالارى كورپوراتسياسىندا جەتەكشى قىزمەتتەر اتقاردى. 2013 -جىلدان كەيىن ما شينجۋي ءبىرجولا ساياساتقا ويىسىپ، ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردا جاۋاپتى قىزمەت اتقاردى. سول جىلى قاراشا ايىندا ەلدەگى ەكونوميكاسى ەڭ دامىعان گۋاڭدۋڭ پروۆينتسياسىنا جاۋاپتى قىزمەتكە جىبەرىلدى. قاتارىنان بىرنەشە جىلدا گۋاڭدۋڭ پروۆينتسيالىق پارتيا كوميتەتىنىڭ حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى، ساياسي- زاڭ كوميسسياسىنىڭ حاتشىسى، شىنجىن قالالىق پارتيا كوميتەتىنىڭ حاتشىسى جانە گۋاڭدۋڭ پروۆينتسياسىنىڭ گۋبەرناتورى قىزمەتىن اتقاردى.
2021 -جىلى جەلتوقسان ايىندا ول چەن شيۋاڭگونىڭ ورنىنا ەلدەگى ەڭ كۇردەلى ايماقتىڭ ءبىرى - شىڭجاڭ- ۇيعىر اۆتونوميالىق رەگيونى پارتيا كوميتەتىنە حاتشى بولىپ كەلدى.
2022 -جىلى ق ك پ XX سەزىندە ساياسي بيۋرونىڭ مۇشەسى بولىپ سايلاندى.
ما شينجۋي 2023 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا قازاقستاندا ساپاردا بولعان.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى جاھاندىق ناۋقاندى قايتا باستاعانى تۋرالى جازىپ ەدىك.