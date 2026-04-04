قىتايدا ءۇي جانۋارلارىنا ارنالعان تەلەارنا ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق Tencent Video بەينە پلاتفورماسى ءۇي جانۋارلارىنا يەلەرى جوق كەزدە پسيحولوگيالىق قولداۋ كورسەتۋگە ارنالعان «Pet TV» ءبولىمى سىناق رەجيمدە ىسكە قوستى، دەپ حابارلايدى جەرگىلىكتى ب ا ق.
ارنا سمارت-تەلەديدار مەن پلانشەت پايدالانۋشىلارىنا قولجەتىمدى. سىناق كەزەڭىندە اي سايىن شامامەن $3,60 تولەيتىن VIP كليەنتتەر ارناعا تەگىن قول جەتكىزە الادى.
پلاتفورما كونتەنتى يتتەر مەن مىسىقتاردىڭ فيزيولوگيالىق ەرەكشەلىكتەرىن، سونىڭ ىشىندە ولاردىڭ ناقتى ءتۇس گەن دىبىس گامماسى مەن دىبىس جيىلىگى ەسكەرىلىپ جاسالعان. كىتاپحاناعا DOGTV شەتەلدىك ارناسىنىڭ ماتەريالدارى كىردى.
ازىرلەۋشىلەر ءۇي جانۋارلارىنىڭ كۇيزەلىسىن ازايتۋ ءۇشىن يەلەرىنىڭ %60 دان استامى تەلەديداردى قوسۋلى قالدىراتىنىن كورسەتەتىن ستاتيستيكاعا سۇيەنىپ وتىر. ىشكى سىناقتار %85 جاعدايدا مۇنداي بەينەجازبا ءۇي جانۋارلارىنا مازاسىزدىقپەن كۇرەسۋگە كومەكتەسەتىنىن جانە جيھازدىڭ بۇتىندىگىن ساقتايتىنىن راستايدى.
سالا ماماندارى بۇل ىسكە قوسۋدى ءىرى بەينەحوستينگتەردىڭ اۋديتوريا ءوسۋىنىڭ باياۋلاۋىنا بەيىمدەلۋ ارەكەتى رەتىندە قاراستىرىپ وتىر. Tencent Video اقىلى جازىلۋشىلارى 2025 -جىلى توقسان سايىن 3 ميلليونعا ازايدى، بۇل پلاتفورمانى جاڭا تاۋاشالارىن ىزدەۋگە ءماجبۇر ەتىپ وتىر.