قىتايدا ءبىر جىلدا 100 ميلليوننان استام Labubu ويىنشىعى ساتىلعان
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ تانىمال ترەند ويىنشىقتار برەندى Pop Mart كومپانياسىنىڭ Labubu ويىنشىعىنىڭ ساتىلىمى وتكەن جىلى 100 ميلليوننان اسقان، دەپ حابارلادى Lianhe Zaobao.
Fengmian News پەن گونكونگتاعى Hong Kong Economic Journal باسىلىمدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، Pop Mart كومپانياسى 7-اقپاندا جىلدىق جيىنىن وتكىزگەن.
ءىس-شارا بارىسىندا كومپانيانىڭ نەگىزىن قالاۋشى ۆان نين 2025-جىلعى ناتيجەلەرىن جاريالادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، Labubu ويىنشىعىنىڭ جىلدىق ساتىلىمى 100 ميلليوننان اسىپ، ال Pop Mart كومپانياسىنىڭ بارلىق ساناتتار مەن IP ونىمدەرىنىڭ جيىنتىق ساتىلىمى 400 ميلليوننان جوعارى بولعان.
دەرەكتەرگە سايكەس، 2025-جىلى Pop Mart كومپانياسىنىڭ الەم بويىنشا قىزمەتكەرلەر سانى 10 مىڭنان اسىپ، تىركەلگەن پايدالانۋشىلارىنىڭ جالپى سانى 100 ميلليون ادامعا جەتكەن.
Pop Mart بۇگىندە قىتايدىڭ ءتۇپنۇسقا برەندتەرىن حالىقارالىق نارىققا تابىستى شىعارعان ۇلگىلى كومپانيالاردىڭ ءبىرى رەتىندە باعالانىپ وتىر.
ۆان نيننىڭ ايتۋىنشا، كومپانيانىڭ بيزنەسى 100 دەن استام ەل مەن ايماقتى قامتيدى، الەم بويىنشا 700 دەن استام دۇكەنى بار. سونىمەن قاتار Pop Mart التى ءىرى وندىرىستىك جانە لوگيستيكالىق بازاعا يە بولىپ، 200 مىڭنان استام جۇمىس ورنىنىڭ قۇرىلۋىنا ىقپال ەتكەن.
ايتا كەتەيىك، Labubu - گونكونگتىك POP MART كومپانياسىنا قاراستى، سۋرەتشى Kasing Lung ويلاپ تاپقان ەرەكشە كەيىپكەر. ونىڭ ۇسقىنسىز ءارى سۇيكىمدى بەينەسى، ۇلپىلدەگەن شاشى مەن ايقايلاپ تۇرعانداي اسەر قالدىراتىن بەت الپەتى جاستاردىڭ بىردەن نازارىن اۋداردى.
ادەتتەگى ويىنشىقتاردان وزگەشە، لابۋبۋ 2019-جىلدان باستاپ قىتاي مەن ازيا نارىعىنا «سوقىر قوراپ» (blind box) ۇلگىسىمەن شىقتى.