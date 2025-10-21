قىتايدا بەسجىلدىق دامۋ جوسپارى تالقىلاندى: ج ي- عا كوبىرەك كوڭىل ءبولىندى
استانا. قازاقپارات - 20-23-قازان كۇندەرى بەيجىڭدە قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسى 20-شاقىرىلعان ورتالىق كوميتەتىنىڭ (ق ك پ و ك) ەلدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ 15-بەسجىلدىق جوسپارىن (2026-2030) ازىرلەۋگە ارنالعان IV پلەنۋمى ءوتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
باسىلىم اتاپ وتكەندەي، جاڭا ستراتەگيالىق قۇجات تۇراقتى ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ باستى كوزىنە اينالۋى ءتيىس «جاڭا ساپالى وندىرىستىك كۇشتەردى» قالىپتاستىرۋ باعىتىنا نەگىزدەلگەن. الداعى جىلدارى قىتاي عىلىمي- تەحنيكالىق يننوۆاتسياعا، نەگىزگى سالالاردى نىعايتۋعا، ءداستۇرلى ونەركاسىپتەردى جاڭعىرتۋعا باسا نازار اۋدارۋدى كوزدەپ وتىر.
جوعارى تەحنولوگيالىق سەكتورلاردى دامىتۋعا جانە عىلىم مەن ءوندىرىستىڭ ينتەگراتسياسىن تەرەڭدەتۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلاتىن بولادى. تەحنولوگيالىق يننوۆاتسيالاردى ىنتالاندىرۋعا، تۇتىنۋ سەناريلەرىن كەڭەيتۋگە جانە عىلىمي زەرتتەۋلەر تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان «جاساندى ينتەللەكت پليۋس» باستاماسى وسى سالادا باستى ءرول اتقارادى.
پەرسپەكتيۆالى سالالارعا «مۇز بەن قار ەكونوميكاسى»، «كۇمىس ەكونوميكا»، «بيىكتىگى تومەن ەكونوميكا»، سونداي-اق اۋىلدىق تۇتىنۋ نارىعى جاتقىزىلعان. بيلىك تەڭگەرىمدى ايماقتىق دامىتۋدى، اۋىلدىق ايماقتاردى جانداندىرۋدى جانە اۋىل شارۋاشىلىعىن جاڭعىرتۋدى كوزدەپ وتىر.
2026-2030-جىلدار ارالىعىندا قىتاي ق ك پ ورتالىق كوميتەتىنىڭ الدىڭعى پلەنارلىق وتىرىستارىندا ماقۇلدانعان 300 دەن استام رەفورمانى جۇزەگە اسىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. جاڭا بەسجىلدىق جوسپار 2035-جىلعا قاراي جان-جاقتى سوتسياليستىك جاڭعىرتۋ ماقساتىنا جەتۋ جولىنداعى ماڭىزدى كەزەڭ رەتىندە قاراستىرىلادى.
بۇعان دەيىن قىتاي توتەنشە جاعدايلار سالاسىنا ج ي- ءدى ەنگىزگەنىن جازعان ەدىك.