قىتايدا 14 شاقىرىمدىق جوعارى جىلدامدىقتى سۋاستى تەمىرجول جەلىسى سالىندى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا يانتسزى وزەنىنىڭ استىمەن وتەتىن ۇزىندىعى 14 شاقىرىمنان اساتىن جوعارى جىلدامدىقتى تەمىرجول توننەلىنىڭ سۋاستى بولىگىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى، دەپ حابارلايدى SCMP.
ەل تەمىرجول جەلىسىن كەڭەيتۋ ءۇشىن جەراستى توننەلدەرىن بەلسەندى تۇردە پايدالانىپ كەلەدى.
مەملەكەتتىك CCTV تەلەارناسىنىڭ مالىمەتىنشە، قىتايداعى ەڭ ءىرى وزەننىڭ استىمەن وتەتىن بۇل توننەل شاڭحايداعى چۋنمين ارالىن كورشىلەس جياڭسۋ پروۆينتسياسىنداعى تايتسان قالاسىمەن بايلانىستىرادى.
توننەل ۇزىندىعى شامامەن 2 مىڭ شاقىرىم بولاتىن جوعارى جىلدامدىقتى تەمىرجول جەلىسىنىڭ قۇرامىنا ەنەدى. بۇل جەلى قىتايدىڭ شىعىس جانە ورتالىق اگلومەراتسيالارىن، سىچۋان پروۆينتسياسىنداعى چەندۋ قالاسىنا دەيىن جالعايدى.
جوباعا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى قازىردىڭ وزىندە 500 ميلليارد يۋاننان استى، بۇل 72 ميلليارد دوللاردان كوپ قارجىعا تەڭ.
جوسپار بويىنشا جوبا تولىقتاي جىل سوڭىنا دەيىن اياقتالادى.
بۇل باعىتتا جۇرەتىن پويىزدار ساعاتىنا 350 شاقىرىمعا دەيىن جىلدامدىقپەن قاتىناي الادى، بۇل ەل قالالارى اراسىنداعى جول ءجۇرۋ ۋاقىتىن ەداۋىر قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇعان دەيىن ۇزىندىعى 22,13 شاقىرىم بولاتىن «تيانشان شەنلي» توننەلى سينتسزيان- ۇيعىر اۆتونوميالىق اۋدانىندا كولىك قوزعالىسى ءۇشىن رەسمي تۇردە اشىلعانى حابارلانعان.
ايتا كەتەيىك، سولتۇستىك تەڭىز ارقىلى 60 توننالىق ۇلكەن بەتون توننەل بولىگى تىركەۋگە الىنعانىن جازدىق.