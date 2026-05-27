قىتايدا الەمدەگى العاشقى ينتەللەكتۋالدى ترانسميسسيالىق ەلەكتروندى ميكروسكوپ جاسالدى
استانا. kazinform - بەيجىڭدە اۆتونومدى جۇمىس ىستەي الاتىن الەمدەگى العاشقى «يۋانيان-1» ينتەللەكتۋالدى ترانسميسسيالىق ەلەكتروندى ميكروسكوپ جۇيەسى تانىستىرىلدى.
جوبانى قىتاي عىلىم اكادەمياسى جانىنداعى داليان حيميالىق فيزيكا ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارى ازىرلەگەن، دەپ حابارلايدى بەلتا.
جۇيە ۇلگىنى ورنالاستىرۋ، بەينەلەۋ جانە دەرەكتەردى وڭدەۋ سياقتى تالداۋدىڭ بارلىق كەزەڭىن تولىق اۆتوماتتاندىرىلعان رەجيمدە، ادام قاتىسۋىنسىز ورىندايدى. بۇل ميكرودۇنيەنى اناعۇرلىم ءدال ءارى كورنەكى زەرتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ترانسميسسيالىق ەلەكتروندى ميكروسكوپتار جاڭا ماتەريالداردى ازىرلەۋ، ەنەرگەتيكا، حيميالىق ينجەنەريا جانە بيولوگيا عىلىمدارى ءۇشىن نەگىزگى قۇرالداردىڭ ءبىرى سانالادى. الايدا ءجۇز جىلعا جۋىق ۋاقىت بويى مۇنداي قۇرىلعىلار قولمەن باسقارىلىپ كەلدى، بۇل جۇمىس تيىمدىلىگىنىڭ تومەن بولۋىنا، ناتيجەلەردىڭ سۋبەكتيۆتىلىگىنە جانە ساندىق تالداۋ جۇرگىزۋدەگى قيىندىقتارعا اكەلگەن.
وسى ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن عالىمدار قىتاي عىلىم اكادەمياسى جانىنداعى شەنيان اۆتوماتتاندىرۋ ينستيتۋتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرىمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەدى. ولار ينتەللەكتۋالدى ميكروسكوپقا ارنالعان تولىق اۆتونومدى قابىلداۋ، تالداۋ جانە باسقارۋ الگوريتمدەرىن ازىرلەدى.
جوبا بارىسىندا بەس نەگىزگى تەحنولوگيالىق مىندەت شەشىلدى: جوعارى ۆاكۋۋم جاعدايىندا ۇلگىلەردى ينتەللەكتۋالدى تاسىمالداۋ، وپتيكالىق كەسكىندى اۆتونومدى رەتتەۋ، نانومەترلىك نىساندارعا ءدال باعىتتالۋ، ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە سۋرەتتەردى اۆتونومدى تۇردە الۋ جانە تالداۋ، سونداي-اق بارلىق ىشكى جۇيەلەردىڭ جۇمىسىن ۇيلەستىرۋ.
