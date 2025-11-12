قىتاي زاقىمدالعان عارىش كەمەسىنىڭ ەكيپاجىن جەرگە قايتارۋعا دايىندالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قىتاي «شىنجوۋ-20» عارىش كەمەسىنىڭ ەكيپاجىن جەرگە قايتارۋ جۇمىستارىنا كىرىستى، دەپ حابارلايدى انادولۋ اگەنتتىگى.
قىتايدىڭ CMSA اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، دايىندىق جوسپارعا ساي جانە بەكىتىلگەن كەستە بويىنشا جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
اگەنتتىك مالىمەتىنشە، كەمەدە زاقىم انىقتالعاننان كەيىن توتەنشە جاعداي حاتتامالارى ىسكە قوسىلىپ، «شىنجوۋ-20» اپپاراتىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن تەكسەرۋ جانە تالداۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن. بۇل شارالار ەكيپاجدىڭ جەرگە قاۋىپسىز ورالۋ مۇمكىندىگىن انىقتاۋ ءۇشىن قولعا الىنعان. دەگەنمەن مالىمدەمەدە ەكيپاجدىڭ ناقتى قاشان ورالاتىنى كورسەتىلمەگەن.
South China Morning Post باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، CMSA-دەگى دەرەككوزدەر قىتايلىق عارىشكەرلەردى قايتارۋ ءۇشىن جاڭا عارىش كەمەسىن ۇشىرۋ مۇمكىن ەكەنىن ايتقان.
اڭگىمە باستاپقىدا كەلەسى ەكيپاجدى عارىش ستانسياسىنا جەتكىزۋگە ارنالعان «شىنجوۋ-22» كەمەسى تۋرالى بولىپ وتىر. ول قازىر قىتايدىڭ سولتۇستىك- باتىسىنداعى جيۋچيۋان عارىش ايلاعىندا دايىن تۇر.
ءۇش تايكوناۆتىڭ جەرگە ورالۋى 5 قاراشاعا جوسپارلانعان ەدى، الايدا «شىنجوۋ-20» كەمەسىندەگى زاقىمعا بايلانىستى ميسسيا كەيىنگە قالدىرىلدى. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، زاقىم عارىشتىق قالدىقتارمەن سوقتىعىسۋ سالدارىنان بولعان.
«شىنجوۋ-20» ەكيپاجى 24 ساۋىردە وربيتاعا ۇشىرىلىپ، عارىشتا التى ايدان استام ۋاقىت وتكىزدى. 31-قازاندا ولار وربيتادا «شىنجوۋ-21» جاڭا ەكيپاجىمەن ۆاحتا اۋىستىرۋ ءراسىمىن وتكىزگەن.
قازىرگى ۋاقىتتا قىتايدىڭ «تيانگۋڭ» عارىش ستانسياسىندا ۇنەمى ءۇش قىتايلىق عارىشكەر جۇمىس ىستەيدى. ەكيپاجدار ءار التى اي سايىن اۋىسىپ وتىرادى.