قىتاي تاكايتيدىڭ ءسوزى ءۇشىن جاپونياعا قاتاڭ شارالار قولداناتىنىن ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى جاپونيا پرەمەر- ءمينيسترى تايۆان تۋرالى «قاتە مالىمدەمەلەرىنەن» باس تارتپاسا، قىتايدىڭ «باسقا امالى قالمايتىنىن جانە قوسىمشا شارالار قابىلدايتىنىن» مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى DW.
باسىلىمنىڭ دەرەگىنشە، قىتاي س ءى م وكىلى ماو نين 19-قاراشا، سارسەنبى كۇنگى كۇندەلىكتى بريفينگتە، ەگەر جاپونيانىڭ پرەمەرى ساناە تاكايتي تايۆان تۋرالى «قاتە ايتقان سوزدەرىنەن» باس تارتپاسا جانە «قاتەلىككە تولى باعىتىن جالعاستىرا بەرسە»، قىتاي «باسقا تاڭداۋ قالمايتىندىقتان، قوسىمشا شارالار قابىلدايتىنىن» ايتتى.
ماو ءنيننىڭ ايتۋىنشا، جاپونيا ەكى ەل اراسىنداعى قارىم- قاتىناستىڭ «ساياسي نەگىزىن» قورعاۋ ءۇشىن ناقتى قادامدار جاساۋى ءتيىس. ول تاكايتيدىڭ سوزدەرى «قىتاي مەن جاپونيانىڭ قارىم-قاتىناسىنا تۇبەگەيلى زيان كەلتىردى» دەپ اتاپ ءوتتى.
قىتاي س ءى م سونىمەن بىرگە، ەگەر توكيو «قاتەلىكتەرىن جالعاستىرا بەرسە»، قىتاي «قاتاڭ ءارى شەشىمدى» شارالار قابىلدايتىنىن ەسكەرتتى.
باسپاءسوز كونفەرەنتسياسىندا ماو نين قىتايعا جاپون تەڭىز ونىمدەرىن يمپورتتاۋعا جاقىندا ەنگىزىلگەن تىيىمعا دا پىكىر ءبىلدىردى.
- قازىرگى جاعدايلاردا جاپون تەڭىز ونىمدەرىنىڭ قىتايعا ەكسپورتى ساقتالعان كۇننىڭ وزىندە دە ساتۋ نارىعىن تابا الماس ەدى، - دەدى ماو نين.
ايتا كەتسەك، بۇعان دەيىن قىتاي ساناە تاكايتيدىڭ مالىمدەمەسىنەن سوڭ جاپونياعا قارسى قىسىمدى كۇشەيتكەنىن جازعانبىز. قىتاي سەنكاكۋ ارالدارىنا جاعالاۋ كۇزەتىنىڭ كەمەلەرىن جىبەردى.