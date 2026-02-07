قىتاي سپۋتنيكتىك حابارلامالاردىڭ جالپىعا قولجەتىمدى سەرۆيسىن ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - قىتاي جەرۇستى ۇيالى بايلانىس جەلىلەرى قولجەتىمسىز بولعان جاعدايدا ۇزدىكسىز بايلانىس ورناتۋعا ارنالعان، ۇلتتىق BeiDou ناۆيگاتسيالىق سپۋتنيكتىك جۇيەسىنە نەگىزدەلگەن جاڭا قىسقا حابارلامالار سەرۆيسىن رەسمي تۇردە ىسكە قوستى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى Xinhua اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
جاڭا ينفراقۇرىلىم قولدانىستاعى ءموبيلدى بايلانىس جۇيەسىن تولىقتىرىپ، شالعاي تاۋلى ايماقتارعا ساپارلار كەزىندە، اشىق تەڭىزدە جۇمىس ىستەگەندە نەمەسە تابيعي اپاتتار سالدارىن جويۋ بارىسىندا بايلانىس قاۋىپسىزدىگى مەن سەنىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتەدى.
BeiDou مۇمكىندىكتەرىنىڭ كەڭ كولەمدە ەنگىزىلۋى سپۋتنيكتىك تەحنولوگيالاردىڭ ارنايى قۇرالدار قاتارىنان كۇندەلىكتى قولدانىلاتىن قىزمەت تۇرىنە اينالىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
سەرۆيس ۇيلەسىمدى سمارتفون يەلەرىنە ۇيالى بايلانىس جوق ايماقتاردا تىكەلەي سپۋتنيك ارقىلى ماتىندىك حابارلامالار الماسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قىتايدىڭ ءۇش ءىرى بايلانىس وپەراتورى — China Mobile, China Telecom جانە China Unicom - بۇل قىزمەتتى ءوز جەلىلەرىندە قولدانىسقا ەنگىزىپ ۇلگەردى.
ابونەنتتەر سەرۆيستى SIM كارتانى نەمەسە تەلەفون ءنومىرىن اۋىستىرماي-اق قوسا الادى.
قازىرگى تاڭدا بۇل فۋنكتسيانى قىتايلىق جەتەكشى برەندتەردىڭ شامامەن 60 سمارتفون ۇلگىسى قولدايدى.
وسىعان دەيىن قىتاي تومەن وربيتالى ينتەرنەت-سپۋتنيكتەرىنىڭ جاڭا توبىن عارىشقا ۇشىرعانى ءمالىم بولدى.