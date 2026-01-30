قىتاي نەگە ميانماداعى مافيالىق اۋلەتتىڭ 11 مۇشەسىن جەدەل تۇردە ءولىم جازاسىنا كەستى؟
استانا. KAZINFORM - قىتاي بيلىگى سولتۇستىك ميانمادا ارەكەت ەتكەن اتىشۋلى قىلمىستىق توپتىڭ 11 مۇشەسىن ءولىم جازاسىنا كەسىپ، ۇكىمدى تەز ارادا ورىندادى.
ولار 2025-جىلدىڭ قىركۇيەگىندە اسا اۋىر قىلمىستار ءۇشىن سوتتالعان بولاتىن، دەپ حابارلايدى BBC اگەنتتىگى.
قۇقىق قورعاۋ ۇيىمدارىنىڭ دەرەگىنشە، قىتايدا ءولىم جازاسى الەمدەگى باسقا ەلدەرگە قاراعاندا ءجيى قولدانىلادى، الايدا ناقتى سانى مەملەكەتتىك قۇپيا سانالادى. ادەتتە شەنەۋنىكتەر جەمقورلىق ءۇشىن جازالانادى. ال بۇل جولى سوتتالعانداردىڭ ءىسى الدەقايدا اۋىر بولعان.
شەكاراداعى مافيالىق بيلىك
2009-جىلدان بەرى مين، باۋ، ۆەي جانە ليۋ اۋلەتتەرى ميانمانىڭ شان شتاتىنداعى قىتايمەن شەكتەس لاۋككاينگ قالاسىن باقىلاۋدا ۇستاعان. ولار بيلىككە ميانما اسكەريلەرى ەتنيكالىق كوتەرىلىسشىلەردى ىعىستىرعاننان كەيىن كەلگەن.
العاشىندا اپيىن مەن سينتەتيكالىق ەسىرتكى وندىرىسىنە تاۋەلدى بولعان بۇل توپتار كەيىن كازينو بيزنەسىنە، ال سوڭىندا ونلاين-الاياقتىققا كوشكەن. قىلمىستىق قۇرىلىمدار ميانما اسكەرىمەن تىعىز بايلانىستا بولعان. ءتىپتى 2021-جىلى توڭكەرىستەن كەيىن ميانما باسشىسى مين اۋن حلاينگ ليۋ اۋلەتىنىڭ جەتەكشىسىن مەملەكەتتىك ماراپاتپەن ماراپاتتاعان.
قىتايدى اشىندىرعان قاتىگەز قىلمىستار
لاۋككاينگتەگى الاياقتىق ورتالىقتارى ەرەكشە قاتىگەزدىگىمەن كوزگە ءتۇستى. مىڭداعان ادام، نەگىزىنەن قىتاي ازاماتتارى، جوعارى جالاقى ۋادەسىمەن الداپ اكەلىنىپ، ءىس جۇزىندە قاماۋدا ۇستالىپ، ينتەرنەت-الاياقتىققا ماجبۇرلەنگەن. قارسىلىق كورسەتكەندەرگە ازاپتاۋ قولدانىلعان.
ەڭ اتىشۋلى نىسان - مين اۋلەتىنە تيەسىلى «جاسىرىن جولبارىس» ۆيللاسى. 2023-جىلدىڭ قازانىندا قاشپاق بولعان بىرنەشە قىتاي ازاماتى كۇزەتشىلەر تاراپىنان ولتىرىلگەن. وسى وقيعادان كەيىن قىتاي بيلىگى شۇعىل ارەكەتكە كوشتى.
قاتاڭ جاۋاپ
قىتايدىڭ اشىق قولداۋىمەن ەتنيكالىق MNDAA قارۋلى توبى لاۋككاينگتى قايتا باسىپ الىپ، الاياقتىق بيزنەسىن جويۋعا ۋادە بەردى. ءتورت اۋلەتتىڭ باسشىلارى ۇستالىپ، 60 تان استام تۋىسى مەن سىبايلاسى قىتايعا ەكستراديتسيالاندى.
قىتاي بيلىگى تەرگەۋ كەزىندە اشىلعان اۋىر قىلمىستاردى - سونىڭ ىشىندە كۇش كورسەتۋ ماقساتىندا كەزدەيسوق ادام ءولتىرۋ فاكتىلەرىن - جاريالاپ، قاتال ۇكىمدەردى اقتادى. باۋ اۋلەتىنىڭ تاعى بەس مۇشەسى ءولىم جازاسىن كۇتىپ وتىر، ال ۆەي مەن ليۋ اۋلەتتەرىنە قاتىستى سوت پروتسەستەرى ءالى جالعاسۋدا.
الاياقتىق جويىلدى ما؟
قىتاي تايلاند پەن كامبودجادان دا ءىرى الاياقتىق يمپەريالارىن قۇردى دەپ ايىپتالعان ازاماتتارىن ەكستراديتسيالاتتى. مىڭداعان قىتاي ازاماتى ەلگە قايتارىلىپ، سوتقا تارتىلدى.
الايدا ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ونلاين-الاياقتىق تولىق جويىلعان جوق. ول كامبودجادا ءالى دە ەڭ تابىستى كولەڭكەلى بيزنەس سانالادى جانە ميانمانىڭ باسقا وڭىرلەرىنە اۋىسىپ جاتىر.