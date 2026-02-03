قىتاي ەلەكتر كولىكتەرىندە جاسىرىن ەسىك تۇتقالارىن قولدانۋعا تىيىم سالدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ەلەكتر كولىكتەرىندە جاسىرىن ەسىك تۇتقالارىن پايدالانۋعا رەسمي تۇردە تىيىم سالدى. وسىلايشا، قىتاي مۇنداي ديزايننان باس تارتقان الەمدەگى العاشقى مەملەكەت اتاندى، دەپ حابارلادى Lianhe Zaobao.
بۇعان دەيىن امەريكالىق ەلەكتر كولىك ءوندىرۋشىسى Tesla كەڭىنەن ەنگىزگەن بۇل شەشىم سوڭعى جىلدارى ءبىرقاتار ولىمگە اكەلگەن وقيعالاردان كەيىن حالىقارالىق دەڭگەيدە رەتتەۋشى ورگانداردىڭ نازارىن اۋدارعان ەدى.
قىتايدىڭ ونەركاسىپ جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار مينيسترلىگى دۇيسەنبى كۇنى جاڭا قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىن جاريالادى. قۇجاتقا سايكەس، قىتاي اۋماعىندا ساتىلاتىن بارلىق اۆتوكولىك مەحانيكالىق تۇردە اشىلاتىن سىرتقى ەسىك تۇتقالارىمەن جابدىقتالۋى ءتيىس. بۇل تالاپ ەلەكتر كولىكتەرىندە قولدانىلاتىن جاسىرىن ەسىك تۇتقالارىنىڭ ءىس جۇزىندە تىيىم سالىنۋىن بىلدىرەدى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا ستاندارت 2027 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ كۇشىنە ەنەدى. ال بۇعان دەيىن تيپتىك ماقۇلداۋدان وتكەن كولىك ۇلگىلەرى 2029 -جىلعى قاڭتارعا دەيىن كونسترۋكتسياسىن جاڭا تالاپتارعا سايكەستەندىرۋگە مىندەتتى.
جاڭا شەشىمگە قىتاي ىشىندە كەڭ قوعامدىق رەزونانس تۋدىرعان ءبىرقاتار جول-كولىك وقيعاسى سەبەپ بولدى.
اتاپ ايتقاندا، Xiaomi كومپانياسىنىڭ Xiaomi SU7 ەلەكتر كولىگىمەن بايلانىستى ەكى ءورت وقيعاسى قوعام نازارىن اۋداردى. تەرگەۋ ماتەريالدارىنا سايكەس، كولىكتەردە ەلەكتر قۋاتى وشكەننەن كەيىن ەسىكتەر اشىلماي قالعان، سالدارىنان جولاۋشىلار ءوز بەتىمەن شىعا الماعان ءارى سىرتتان كومەك كورسەتۋ دە مۇمكىن بولماعان. سالدارىنان ادام ءولىمى تىركەلگەن.
جاڭا تالاپتار تەك قىتاي نارىعىندا ساتىلاتىن كولىكتەرگە قاتىستى بولعانىمەن، ەلدىڭ جاھاندىق اۆتوموبيل ونەركاسىبىندەگى ىقپالى بۇل شەشىمنىڭ اسەرى باسقا وڭىرلەرگە دە تارالۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى.
ماسەلەن، ا ق ش- تا Tesla كولىكتەرىنىڭ ەسىك جۇيەلەرى قاۋىپسىزدىك ورگاندارىنىڭ تەكسەرۋ نىسانىنا اينالسا، ەۋروپادا دا رەتتەۋشى قۇرىلىمدار وسىعان ۇقساس تالاپتاردى ەنگىزۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر.
Bloomberg اگەنتتىگىنىڭ جازۋىنشا، شانحايدا ورنالاسقان Automobility كونسالتينگتىك كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى بيلل رۋسسو قىتايدىڭ ءرولىن بىلاي دەپ سيپاتتاعان:
- قىتاي الەمدەگى ەڭ ءىرى ەلەكتر كولىك نارىعى بولۋدان جاڭا اۆتوكولىك تەحنولوگيالارىن رەتتەيتىن ەرەجەلەردى قالىپتاستىراتىن ەلگە اينالىپ كەلەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بەيجىڭ بۇل باعىتتا العاش قادام جاساپ، ءوزىنىڭ اۋقىمدى ىشكى نارىعىن پايدالانا وتىرىپ، قىتايلىق ءارى شەتەلدىك اۆتوكولىك وندىرۋشىلەر ءۇشىن مىندەتتى قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىن بەكىتۋگە مۇمكىندىك الىپ وتىر.