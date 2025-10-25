قىتاي كورپوراتسياسى ەلىمىزدىڭ سۋ شارۋاشىلىعىنا ينۆەستيتسيا سالۋعا نيەت تانىتتى
استانا. قازاقپارات - قىتاي كورپوراتسياسى قازاقستاننىڭ سۋ شارۋاشىلىعى ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋعا ينۆەستيتسيا سالۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى نۇرلان الدامجاروۆ ق ح ر- دان كەلگەن دەلەگاتسيامەن كەزدەستى. دەلەگاتسيانى Energy China كورپوراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى تسياو سيۋبين باستاپ كەلدى.
كەزدەسۋدە تاراپتار ىنتىماقتاستىقتىڭ ءۇش نەگىزگى باعىتىن تالقىلادى. ولار: سۋ شارۋاشىلىعى ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ بويىنشا بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ، سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋعا يننوۆاتسيالىق تاسىلدەردى ەنگىزۋ، سونىڭ ىشىندە سۋدى ەسەپكە الۋ مەن ءبولۋدى سيفرلاندىرۋ، تازارتىلعان اعىن سۋدى قايتا پايدالانۋ جانە سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ، سونداي-اق كادرلاردى بىرلەسىپ دايارلاۋ.
قىتايلىق بيزنەس وكىلدەرى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى ازىرلەگەن 2030-جىلعا دەيىنگى سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ جۇيەسىن دامىتۋ تۇجىرىمداماسىمەن تانىسىپ شىققانىن جانە قازاقستاننىڭ سۋ شارۋاشىلىعى سالاسىنا ينۆەستيتسيا سالۋعا دايىن ەكەندەرىن مالىمدەدى. سونىمەن قاتار Energy China وكىلدەرى كورپوراتسيا قىتايدا جانە باسقا دا ەلدەردە جۇزەگە اسىرعان ەڭ ءىرى جوبالار تۋرالى بايانداپ بەردى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار ىنتىماقتاستىقتىڭ كەلەشەك باعىتتارىن ساراپشىلار دەڭگەيىندە ەگجەي-تەگجەيلى قاراستىرۋعا كەلىستى.
ءبىز ءبىرقاتار قىتايلىق كومپانيامەن بەلسەندى تۇردە ىنتىماقتاستىق ورناتىپ كەلەمىز. مىسالى، بيىل Power China كورپوراتسياسىمەن جاسالعان مەموراندۋم اياسىندا قازاقستاننىڭ سۋ سالاسىنداعى 125 مامان قىتايدا بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ كۋرستارىنان ءوتتى. بۇل جۇمىس كەلەسى جىلى دا جالعاسادى. Energy China كومپانياسىمەن دە ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا جانە تاجىريبە مەن تەحنولوگيالار الماسۋعا اشىقپىز، - دەدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى نۇرلان الدامجاروۆ.