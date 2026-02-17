قىتاي كوكتەم مەرەكەسىن تويلاپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قىتاي تۇرعىندارى 17-اقپان ءتۇنى اي كۇنتىزبەسى بويىنشا جاڭا جىلدىڭ باستالۋىن بىلدىرەتىن كوكتەم مەرەكەسىن قارسى الدى. جىلقى جىلىن مەرەكەلەۋ قۇرمەتىنە ەلدە توعىز كۇندىك دەمالىس باستالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ مەرەكەنى رەسمي تۇردە باستادى. حالىق جينالىستارىنىڭ ۇلكەن زالىندا ءسوز سويلەگەن قىتاي باسشىسى ەلدەگى جانە شەتەلدەگى وتانداستارىن قۇتتىقتاپ، كىرىپ كەلگەن جاڭا جىلدىڭ ەرەكشە سيمۆوليزمىن اتاپ ءوتتى.
شي جينپيڭنىڭ ايتۋىنشا، قىتاي مادەنيەتىندە جىلقى ەنەرگيانى، كۇش پەن توزىمدىلىكتى بەينەلەپ، تۇراقتى پروگرەستى بىلدىرەدى. قىتاي ءتوراعاسى قىتاي حالقىن جاڭا جىلدا جوعارى رۋحتى ساقتاۋعا جانە ەلدى جاڭعىرتۋعا سەنىمدى تۇردە ۇمتىلۋعا شاقىردى.
China Media Group ۇيىمداستىرعان ۇلكەن گالا-كونسەرت جاڭا جىل قارساڭىنداعى باستى مەديا وقيعا بولدى. شوۋ 13,5 ميللياردتان استام قارالىم جيناپ، تاريحي رەكورد ورناتتى. ساحنادا حالىقارالىق جۇلدىزدار ونەر كورسەتتى. اڭىزعا اينالعان دجەكي چانمەن بىرگە امەريكالىق لايونەل ريچي مەن دجون لەدجەند، فرانسۋز ءانشىسى ەلەن روللەس جانە يرلانديالىق Westlife توبى ءوز حيتتەرىن ورىندادى.
عارىش كەڭىستىگىن شارلاپ وتىرعان قىتايلىق عارىش كەمەلەرى دە مەرەكەدەن تىس قالعان جوق. «شىنجوۋ-21» عارىش كەمەسىنىڭ ەكيپاجى ستانتسيانى ءداستۇرلى ستيلدە بەزەندىرىپ، العاش رەت عارىش پەشىندە تورت ءپىسىرىپ، بەينەحابارلاما ارقىلى بارشا جۇرتقا اماندىق پەن بەيبىتشىلىك تىلەدى.
ءداستۇر بويىنشا، مەرەكە ۇلكەن وتباسىلىق مەرەكەلەر، وتشاشۋلار جانە جارقىن بەزەندىرۋلەرمەن اتاپ وتىلەدى. كوشەلەر مەن ۇيلەر قىزىل شامدارمەن جانە ساتتىلىك تىلەيتىن «چۋنليان» كالليگرافيالىق شيىرشىق قاعازدارىمەن بەزەندىرىلگەن. ەل قالالارىندا عيباداتحانا جارمەڭكەلەرى، شامدار فەستيۆالدەرى جانە ءداستۇرلى ارىستان مەن ايداھار بيلەرى ءوتىپ جاتىر.
جاڭا جىل مەرەكەسى سونداي-اق «چۋنيۋن» - الەمدەگى ەڭ ۇلكەن جىل سايىنعى كوشى-قونمەن ەرەكشەلەندى. ميلليونداعان ادام مەرەكەنىڭ ەڭ ماڭىزدى ءداستۇرى - وتباسىلىق كەزدەسۋلەر ءۇشىن تۋعان قالالارىنا ورالادى.
قىتاي حالقىنىڭ جاپپاي كوشى-قونى كەزەڭىندە قىتاي بويىنشا تەمىرجول ستانسيالارىندا، اۋەجايلاردا جانە پويىزداردا گۋمانويدتى روبوتتار جۇمىس ىستەي باستادى. ادام تارىزدەس روبوتتار جوعارى جىلدامدىقتى پويىز ۆاگوندارىنان باستاپ اۋەجاي تەرمينالدارىنا دەيىن كۇتپەگەن جەردەن قىتايلىقتاردىڭ تۋعان جەرلەرىنە ساياحاتتارىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالىپ، ءداستۇرلى دەمالىس ساپارلارىنا جارقىن تەحنولوگيالىق اسەر قوسىپ وتىر.
وسىعان دەيىن كوكتەم مەرەكەسىنە وراي قىتايدا جولاۋشىلار سانى 10,5 پايىزعا ارتاتىنىن جازعان بولاتىنبىز.
سونداي-اق قىتايدا ميلليونداعان وتباسى مەرەكەلىك داستارحان باسىنا جينالىپ جاتقاندا، ءۇش تايكوناۆت جەردەن 400 شاقىرىم بيىكتىكتە كوكتەم مەرەكەسىن تويلاعانىن جازدىق.