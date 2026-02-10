قىتاي كانادا ازاماتىنا قاتىستى ءولىم جازاسى ۇكىمىنىڭ كۇشىن جويدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارعى حالىق سوتى ەسىرتكى كونترابانداسى ءۇشىن سوتتالعان كانادا ازاماتىنا قاتىستى ءولىم جازاسى تۋرالى ۇكىمنىڭ كۇشىن جويدى، دەپ حابارلايدى South China Morning Post.
ق ح ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى لين تسزيان دۇيسەنبى كۇنى وتكەن باسپاءسوز ءماسليحاتىندا سوت ورگاندارىنىڭ تاۋەلسىز ارەكەت ەتەتىنىن جانە شەشىم ۇلتتىق زاڭناماعا قاتاڭ سايكەس قابىلدانعانىن اتاپ ءوتتى.
كانادا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قىتاي تاراپىنىڭ شەشىمى تۋرالى حاباردار ەكەنىن راستادى.
ۆەدومستۆو روبەرت للويد شەللەنبەرگ پەن ونىڭ وتباسىنا كونسۋلدىق قولداۋ كورسەتۋدى جالعاستىراتىنىن مالىمدەدى، الايدا ءىستىڭ ءمان-جايىنا قاتىستى جان-جاقتى تۇسىنىكتەمە بەرۋدەن باس تارتتى.
ەسكە سالايىق، روبەرت للويد شەللەنبەرگ 2014-جىلى ۇستالعان. 2018-جىلى ول 15 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان ەدى. الايدا 2019 -جىلى اپەللياتسيادان كەيىن جازا ءولىم جازاسىنا اۋىستىرىلعان.
گونكونگ باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، ۇكىمدى قايتا قاراۋ كانادا مەن قىتاي اراسىنداعى ديپلوماتيالىق قاتىناستاردىڭ بىرتىندەپ قالىپقا كەلۋى جانە وتتاۆا مەن پەكين اراسىنداعى جوعارى دەڭگەيدەگى ديالوگتىڭ قايتا جاندانۋىمەن تۇسپا-تۇس كەلىپ وتىر.
بۇعان دەيىن كانادا پرەمەر- ءمينيسترى سەگىز جىلدىق ۇزىلىستەن كەيىن قىتايعا العاش رەت رەسمي ساپارمەن باراتىنى حابارلانعان بولاتىن.