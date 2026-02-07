قىتاي جالعان ChatGPT جانە DeepSeek قىزمەتتەرى ءۇشىن كومپانيالارعا ايىپپۇل سالدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ نارىقتى رەتتەۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك باسقارماسى (SAMR) پايدالانۋشىلاردى الداۋ ماقساتىندا وزدەرىن OpenAI دىڭ DeepSeek جانە ChatGPT قىزمەتتەرى رەتىندە كورسەتكەن ءبىرقاتار كومپانياعا ايىپپۇل سالدى.
AZƏRTAC اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل شارا جاساندى ينتەللەكت سەكتورىنداعى جوسىقسىز باسەكەلەستىك پەن زياتكەرلىك مەنشىك ۇرلىعىنا قارسى كۇرەستىڭ كەزەكتى قادامى بولدى.
قىتاي نارىق رەتتەۋشىسى Tencent Holdings كومپانياسىنا تيەسىلى WeChat سۋپەرقوسىمشاسىندا جالعان ChatGPT سەرۆيسىن ىسكە قوسقانى ءۇشىن Shanghai Shangyun Internet Technology كومپانياسىنا 62 692,70 يۋان (9034 دوللار) ايىپپۇل سالدى.
SAMR جۇما كۇنى جاريالاعان مالىمدەمەگە سايكەس، اتالعان سەرۆيس ءوزىن OpenAI چات- بوتىنىڭ رەسمي قىتايلىق نۇسقاسى رەتىندە كورسەتىپ، پايدالانۋشىلاردى جاڭىلىستىرعان جانە ولاردى ج ي كومەگىمەن ديالوگ جۇرگىزۋ ءۇشىن اقى تولەۋگە ماجبۇرلەگەن. بۇل قىتايدىڭ جوسىقسىز باسەكەلەستىككە قارسى زاڭىن بۇزۋ بولىپ سانالادى.
تاعى ءبىر جاعدايدا Hangzhou Boheng Culture Media كومپانياسى «DeepSeek ءتى جەرگىلىكتى ورنالاستىرۋ» قىزمەتىن ۇسىنعان رۇقساتسىز ۆەب- سايت جاساعانى ءۇشىن 30 مىڭ يۋان (4323 دوللار) ايىپپۇل سالىندى.
الاياقتىق سايتتا رەسمي DeepSeek پلاتفورماسىنا وتە ۇقساس قارىپتەر، بەلگىشەلەر جانە بەت ديزاينى پايدالانىلعان.