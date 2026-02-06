قىتاي جاڭا جىلى قارساڭىندا قازاقستاننان 1767 توننا زىعىر جەتكىزىلدى
استانا. KAZINFORM - جۋىردا قىتايدىڭ سولتۇستىك-باتىسىنداعى نينسيا-حۋەي اۆتونوميالىق اۋدانىنىڭ اكىمشىلىك ورتالىعى - ينچۋان قالاسىنا قىتاي-ورتالىق ازيا ترانسشەكارالىق جۇك تاسىمالدارى اياسىندا قازاقستاننان 1767 توننا زىعىر تۇقىمى جەتكىزىلدى. بۇل تۋرالى شينحۋا اقپارات اگەنتتىگى جازدى.
ۋاقتىلى جەتكىزىلگەن بۇل اۋىل شارۋاشىلىعى شيكىزاتى جوعارى ساپالى وسىمدىك مايىن ءوندىرۋ ءۇشىن وڭدەلەدى. اتالعان ءونىم بيىل 17 - اقپانعا سايكەس كەلەتىن اي كۇنتىزبەسى بويىنشا ءداستۇرلى قىتاي جاڭا جىلىن (چۋنتسزە - كوكتەم مەرەكەسى) تويلاۋ قارساڭىندا تۇتىنۋشىلار اراسىندا ارتاتىن سۇرانىستى قاناعاتتاندىرۋ ماقساتىندا مەرەكەلىك الدىنداعى نارىققا شىعارىلاتىن بولادى.
Chinanews.com.cn ينتەرنەت- پورتالىنىڭ حابارلاۋىنشا، زىعىر تۇقىمىنىڭ بۇل ءىرى پارتياسى قىتاي-قازاقستان شەكاراسىن قورعاس وتكىزۋ پۋنكتى ارقىلى كەسىپ ءوتىپ، بوندتىق رەجيمدە ينچۋان تەمىرجول لوگيستيكالىق ورتالىعىنىڭ وڭتۇستىك جۇك پاركىنە جەتكىزىلگەن. ودان ءارى جۇك دەرەۋ اۆتوكولىك ارقىلى قالانىڭ كەشەندى بوندتىق ايماعىنا تاسىمالدانىپ، سول جەردە تەرەڭ وڭدەۋدەن وتەدى. زىعىر تۇقىمىنان وندىرىلگەن تاعامدىق وسىمدىك مايى ينچۋان قالاسىنىڭ جانە وعان ىرگەلەس اۋدانداردىڭ نارىقتارىنا ساتىلىمعا شىعارىلادى.
نينسيا-حۋەي اۆتونوميالىق اۋدانى قىتايداعى زىعىر تۇقىمىن وڭدەۋ مەن تۇتىنۋدىڭ نەگىزگى وڭىرلەرىنىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى. قىتاي-ورتالىق ازيا باعىتىنداعى تەمىرجول جۇك تاسىمالى مارشرۋتتارىنىڭ ىسكە قوسىلۋى بۇل اۋىل شارۋاشىلىعى ءونىمىن ترانسشەكارالىق جەتكىزۋدى ارزانداتىپ، جەدەلدەتۋمەن قاتار، جەرگىلىكتى اگروونەركاسىپ كەشەنى كاسىپورىندارىن تۇراقتى شيكىزاتپەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەردى، دەپ اتاپ ءوتتى سالا وكىلدەرى.