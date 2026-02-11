قىتاي عالىمدارى ۇشاق پەن اۆتوكولىكتى بىرىكتىردى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ اەروعارىش سالاسىنداعى عىلىمي مەكەمەلەرى ۇشاق پەن اۆتوكولىكتىڭ قاسيەتتەرىن بىرىكتىرەتىن يننوۆاتسيالىق ەلەكترلى اۋە كولىگىن جاساپ شىعاردى، دەپ حابارلايدى Xinhua.
قىتاي اەروعارىشتىق عىلىمي-تەحنيكالىق كورپوراتسياسىنىڭ CASC قۇرامىنداعى توعىزىنشى اكادەميا چۋڭشين قالاسىندا تىك ۇشىپ-قونۋ مۇمكىندىگى بار ەلەكترلى ۇشاقتىڭ (eVTOL) سىناق ۇشۋلارىن ءساتتى وتكىزدى.
ازىرلەۋشىلەردىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا اپپارات ۇشاق پەن اۆتوكولىكتىڭ فۋنكتسيونالدىق مۇمكىندىكتەرىن بىرىكتىرەتىن گيبريدتى پلاتفورما بولىپ سانالادى. مۇنداي كونفيگۋراتسيا جۇيەگە جەرۇستى جانە اۋە رەجيمدەرى اراسىندا كەدەرگىسىز اۋىسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل شەشىم كولىك مىندەتتەرىنە جانە قالالىق ينفراقۇرىلىم جاعدايلارىنا بەيىمدەلۋگە جول اشادى.
eVTOL اپپاراتى قاناتتاردان، كابينادان جانە شاسسيدەن تۇرادى. اۋە مودۋلى ەكى جولاۋشىنى 3000 مەتر بيىكتىككە دەيىن تاسىمالداي الادى جانە ساعاتىنا 150 شاقىرىمعا دەيىن جىلدامدىققا جەتەدى.
ال تولىقتاي ەلەكترلى ينتەللەكتۋالدى شاسسيمەن جابدىقتالعان جەرۇستى ءمودۋلىنىڭ ءجۇرىس قورى 300 شاقىرىمنان اسادى.
ينجەنەرلەردىڭ ايتۋىنشا، پلاتفورمانىڭ كوپفۋنكتسيونالدى سيپاتى ونى كولىك، لوگيستيكا جانە توتەنشە جاعدايلارعا جەدەل ارەكەت ەتۋ سالالارىندا كەڭىنەن قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل شەشىم قىتايدا بەلسەندى دامىپ كەلە جاتقان تومەن بيىكتىكتەگى ەكونوميكا تۇجىرىمداماسىمەن تىعىز بايلانىستى.
بۇعان دەيىن قىتاي الەمدە العاش رەت گيبريدتى قوزعالتقىشى بار اۋىر جۇك تاسىمالدايتىن ۇشقىشسىز اپپاراتتى سىناقتان وتكىزگەنى حابارلانعان.