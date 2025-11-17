قىتاي عالىمدارى پاپوروتنيكتەن سيرەك كەزدەسەتىن ەلەمەنتتەردى تاپتى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق عالىمدار پاپوروتنيكتىڭ سيرەك كەزدەسەتىن ەلەمەنتتەردى جيناي الاتىنىن انىقتادى. بۇل تۋرالى شينحۋا اگەنتتىگى Environmental Science - Technology جۋرنالىنا سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار تازا ەنەرگيا سالاسى ءۇشىن ماڭىزدى جانە جوعارى تەحنولوگيالىق ونەركاسىپتە قولدانىلۋى مۇمكىن. الايدا ولاردىڭ ءوندىرىسى مەن جەتكىزىلۋى ەكولوگيالىق جانە گەوساياسي ماسەلەلەرگە بايلانىستى قيىندىقتار تۋعىزادى.
بۇرىن بەلگىلى بولعانداي، كەيبىر ميكروبتار مەن جانۋارلار ءوز اعزاسىندا مينەرالدار جاساي الادى. ال وسىمدىكتەردىڭ بيومينەراليزاتسياسى ۇزاق ۋاقىت بويى جەتكىلىكتى باعالانباعان ەدى.
قىتاي عىلىم اكادەمياسىنىڭ گۋاڭجوۋ گەوحيميا ينستيتۋتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى Blechnum orientale پاپوروتنيگىن زەرتتەپ، ونىڭ تىندەرىنەن سيرەك كەزدەسەتىن ەلەمەنتتەر تاپقان. عالىمدار وسىمدىكتىڭ ولاردى توپىراقتان سىڭىرەتىنىن جانە نانوبولشەكتەر تۇرىندە تۇندىراتىنىن انىقتادى. كەيىن ولار موناتسيت- (La) مينەرالى رەتىندە كريستالدانادى.
تابيعي موناتسيت، گەولوگيالىق پروتسەستەردىڭ ناتيجەسىندە تۇزىلەتىن، كوبىنە راديواكتيۆتى ەلەمەنتتەردى قامتيدى. ال پاپوروتنيك ارقىلى تۇزىلەتىن «بيولوگيالىق موناتسيت» تازا جانە راديواكتيۆسىز بولىپ كەلەدى.
بۇل عىلىمي جاڭالىق سيرەك كەزدەسەتىن مينەرالداردىڭ شىعۋ تەگىن ءتۇسىنۋدى وزگەرتەدى جانە وسىمدىكتەر- گيپەراككۋمۋلياتورلار كومەگىمەن مەتالداردى توپىراقتان ەكولوگيالىق جولمەن شىعارۋ - فيتوتازارتۋ ءادىسىنىڭ مۇمكىندىگىن نەگىزدەيدى.
ايتا كەتەيىك، قىتاي ورتالىق ازيا وسىمدىكتەرى تۋرالى كوپ ءتىلدى دەرەكتەر بازاسىن قۇرۋدى قولعا الدى.