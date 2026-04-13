قىتاي پاركينسونمەن اۋىراتىن ناۋقاستارعا ارنالعان العاشقى ج ي دارىگەرىن ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - بەيجىڭدەگى مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەت جانىنداعى «سيۋانۋ» اۋرۋحاناسى جاساندى ينتەللەكتىمەن جۇمىس ىستەيتىن سيفرلىق دارىگەردى تانىستىردى.
ول قىتايدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنا تۇسەتىن جۇكتەمەنى وڭتايلاندىرۋعا ارنالعان، دەپ حابارلايدى China Daily باسىلىمى.
جۇيە اۋرۋحانا ماماندارى سوڭعى 20 جىلدا جۇرگىزگەن كلينيكالىق دەرەكتەر مەن عىلىمي زەرتتەۋلەرگە نەگىزدەلگەن. پلاتفورما كۇندەلىكتى سۇرانىستىڭ 90 پايىزىن وڭدەي الادى، بۇل پاتسيەنتتەرگە سمارتفون ارقىلى جەدەل كەڭەس الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جاساندى ينتەللەكت دالەلدى مەديتسينا پرينتسيپتەرىنە نەگىزدەلگەن اۋرۋ تۋرالى جالپى سۇراقتارعا جاۋاپ بەرەدى جانە كەزدەسۋ جوسپارلاۋ ءۇشىن اۋرۋحانانىڭ ونلاين قىزمەتىنە تىكەلەي سىلتەمە ۇسىنادى. جۇيە تىكەلەي رەتسەپت بەرمەيدى، كلينيكالىق شەشىم قابىلداۋدى دارىگەرگە قالدىرادى.
مامانداندىرىلعان ورتالىقتىڭ ديرەكتورى چەن بياونىڭ ايتۋىنشا، كۇندەلىكتى كەڭەس بەرۋدى اۆتوماتتاندىرۋ دارىگەرلەردىڭ كۇردەلى جاعدايلاردى شەشۋگە رەسۋرسىن كەڭەيتەدى. بۇل دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن سيفرلاندىرۋداعى ماڭىزدى قادام، مەديتسينالىق مەكەمەلەر مەن پاتسيەنتتەر اراسىنداعى كەدەرگىلەردى ازايتادى.
جاقىن ارادا ازىرلەۋشىلەر پلاتفورمانى ءتيىمدى قۇرىلعىلارمەن بىرىكتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل جاساندى ينتەللەكتكە وڭالتۋدىڭ تيىمدىلىگىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە باقىلاۋعا جانە پاتسيەنتتەرگە پسيحولوگيالىق قولداۋ كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، ب ا ءا- دە جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە كوپتىلدى ىمداۋ ءتىلىنىڭ اۋدارماشىسى جاسالدى.