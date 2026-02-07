قىتاي الەمدەگى ەڭ قۋاتتى قىسقا تولقىندى قارۋ جاساپ شىعاردى
استانا. KAZINFORM - سيانداعى سولتۇستىك-باتىس يادرولىق تەحنولوگيالار ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارى سالماعى 5 توننا، قۋاتى 20 گ ۆ ت بولاتىن «TPG1000Cs» قىسقا تولقىندى تەڭدەسسىز قۇرىلعى شىعاردى. ول تومەن، وربيتاعا جاقىن ورنالاسقان سپۋتنيكتەردى ىستەن شىعارۋعا قاۋقارلى، دەپ حابارلايدى South China Morning Post.
جاڭا قۇرىلعى 60 سەكۋند بويى ۇزدىكسىز وق جاۋدىرۋعا قابىلەتتى. سالىستىرۋ ءۇشىن ايتساق، الەمدە قولدانىستا بولعان بالاما جۇيەلەر، سونىڭ ىشىندە رەسەيلىك «سينۋس-7» كەشەنى، ءبىر سەكۋندتان ارتىق ءۇزىلىسسىز جۇمىس ىستەي الماعان ءارى سالماعى دا ەكى ەسە اۋىر بولعان.
وتتىڭ جوعارى تىعىزدىعى قىسقاتولقىندى قوندىرعىعا ءبىر عانا سەانس بارىسىندا 3000 عا دەيىن جوعارى ەنەرگيالى يمپۋلس وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل كورسەتكىش ۇقساس كەز كەلگەن جۇيەنىڭ مۇمكىندىگىن بىرنەشە ەسە ارتتا قالدىرادى. «TPG1000Cs» قوندىرعىسى سىناق رەجيمىندە 200 مىڭنان استام يمپۋلس جاساپ، جۇمىسىنىڭ تۇراقتىلىعى مەن سەنىمدىلىگىن ناقتى دالەلدەدى.
بەيجىڭ رەسمي تۇردە امەريكالىق Starlink سپۋتنيكتەرىن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە تونەتىن قاتەر رەتىندە باعالايدى. وسىعان بايلانىستى قۋاتتى ميكروتولقىندى جۇيەلەر مەن لازەرلەردى ازىرلەۋ ءىرى سپۋتنيكتىك نىساندارعا قارسى ەكونوميكالىق تۇرعىدان ءتيىمدى تەتىك قالىپتاستىرۋدىڭ باسىم باعىتىنا اينالدى.