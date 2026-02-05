قىتاي الەمدەگى ەڭ جىلدام ادام تارىزدەس روبوتتى تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق ينجەنەرلەر جىلدامدىعىن سەكۋندىنا 10 مەترگە دەيىن جەتكىزە الاتىن انتروپومورفتى Bolt روبوتىن تانىستىردى.
ازىرلەۋشىلەر بۇل تولىق ولشەمدى گۋمانويدتى پلاتفورما ءۇشىن رەكورد ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى China Daily.
ادام تارىزدەس Bolt روبوتىنا اتى اڭىزعا اينالعان سپرينتەر ۋسەين بولتتىڭ ەسىمى بەرىلگەن. بويى 1,75 مەتر جانە سالماعى 75 كەلى بۇل روبوت ادامنىڭ سپورتتىق كورسەتكىشتەرىنە جاقىن تەحنولوگيالىق پلاتفورما رەتىندە جوبالانعان.
ونى ازىرلەۋ بارىسىندا ينجەنەرلەر قوزعالىستى باسقارۋ جۇيەلەرى، ديناميكالىق تەڭگەرىم جانە جوعارى قۋاتتى جەتەك مەحانيزمدەرى سياقتى نەگىزگى سالالاردا ايتارلىقتاي جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزدى. بۇل شەشىمدەر روبوتقا جوعارى جىلدامدىقتا تۇراقتىلىقتى ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەردى.
جوبانى قۇرامىنا جىجياڭ ۋنيۆەرسيتەتى، حاڭجوۋ جاھاندىق عىلىم جانە تەحنولوگيا يننوۆاتسيالىق ورتالىعى، سونداي-اق MirrorMe Technology جانە Hangzhou Kaierda Welding Robot Co. كومپانيالارى كىرەتىن كونسورتسيۋم ىسكە اسىردى.
2025-جىلى قىتايدا ادامعا ۇقساس روبوتتاردىڭ 140 تان استام وتاندىق ءوندىرۋشىسى بولدى، ولار 330 دان استام مودەل شىعاردى. سالا تالداۋشىلارى بۇل كەزەڭدى ادام ءتارىزدى روبوتتاردىڭ كەڭ كولەمدەگى ءوندىرىسى جانە ولاردىڭ ەكونوميكانىڭ ءارتۇرلى سالالارىندا تەز ەنگىزىلۋى ءداۋىرىنىڭ باستالۋى رەتىندە قاراستىرىپ وتىر.
