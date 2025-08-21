قىتاي العاشقى يۋانعا بايلانعان ستەيبلكويندى ىسكە قوسۋدى قاراستىرادى
استانا. KAZINFORM - بەيجىڭ العاش رەت ۇلتتىق ۆاليۋتانى ينتەرناسيونالداندىرۋدى ىنتالاندىرۋ ماقساتىندا يۋانعا بايلانعان ستەيبلكوينداردى پايدالانۋعا رۇقسات بەرۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Reuters.
حابارلاماعا سايكەس، وسى ايدىڭ سوڭىنا دەيىن قىتايدىڭ مەملەكەتتىك كەڭەسى يۋاندى حالىقارالىق ەسەپ ايىرىسۋلاردا كەڭىنەن قولدانۋ جونىندەگى جول كارتاسىن قاراستىرىپ، ونى بەكىتۋى مۇمكىن.
قۇجاتتا شەتەلدە قىتاي ۆاليۋتاسىن قولدانۋ بويىنشا ناقتى ماقساتتار، قارجى رەتتەۋشىلەردىڭ مىندەتتەرى جانە تاۋەكەلدەردى باسقارۋ شارالارى بەلگىلەنبەك.
بۇل جوسپاردىڭ قابىلدانۋى بەيجىڭنىڭ قارجى ساياساتىنا ماڭىزدى بەتبۇرىس اكەلمەك. 2021 -جىلى قىتاي كريپتوۆاليۋتامەن ساۋدا مەن ماينينگكە تولىق تىيىم سالعان ەدى. الايدا بۇگىندە ەل ستەيبلكوينداردى قارجىلىق يننوۆاتسيا رەتىندە قاراپ، ولاردى يۋاننىڭ حالىقارالىق بەدەلىن ارتتىرۋ قۇرالى رەتىندە قاراستىرىپ جاتىر. بۇل - دوللارلىق كريپتوۆاليۋتالاردىڭ ىقپالى ءوسىپ جاتقان كەزەڭگە ساي قادام.
جاڭا باستامانى جۇزەگە اسىرۋدىڭ نەگىزگى الاڭدارى رەتىندە گونكونگ پەن شانحاي تاڭدالماق. 1- تامىزدان باستاپ گونكونگتا فيات ۆاليۋتالارمەن قامتاماسىز ەتىلگەن ستەيبلكوينداردى شىعارۋشىلاردى رەتتەيتىن زاڭ كۇشىنە ەندى. ال شاڭحايدا سيفرلىق يۋانمەن وپەراتسيالار جۇرگىزەتىن حالىقارالىق ورتالىق قۇرىلادى.
يۋاننىڭ رولىن كەڭەيتۋ جانە ستەيبلكوينداردى ەنگىزۋ ماسەلەسى حالىقارالىق دەڭگەيدە دە تالقىلانباق. بۇل تاقىرىپ 31-تامىز - 1-قىركۇيەك ارالىعىندا تيانتسزيندە وتەتىن ش ى ۇ ءسامميتىنىڭ كۇن تارتىبىنە ەنۋى مۇمكىن.
CoinGecko دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، قازىرگى ۋاقىتتا الەمدىك ستەيبلكوين نارىعىنىڭ كولەمى شامامەن 247 ميلليارد دوللاردى قۇرايدى. ال Standard Chartered Bank بولجامى بويىنشا، بۇل كورسەتكىش 2028 -جىلعا قاراي 2 تريلليون دوللارعا جەتۋى مۇمكىن.
وسىعان دەيىن جاپونيانىڭ قارجىلىق قىزمەتتەر اگەنتتىگى وسى كۇزدە ەلدەگى العاشقى ۇلتتىق ۆاليۋتاعا تولىق بايلانعان ستەيبلكويندى شىعارۋعا رۇقسات بەرەتىنىن جازعان ەدىك.