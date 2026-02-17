قىتاي افريكا ەلدەرىنەن باج سالىعىن الىپ تاستايدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي افريكا ەلدەرى ءۇشىن كەدەن باجىن ءبىرجاقتى تۇردە نولگە ءتۇسىرۋدى كوزدەپ وتىر. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى Caixin باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
بۇل جونىندە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ 14-15-اقپاندا ادديس-ابەبەدە وتكەن افريكا وداعىنىڭ 39-سامميتى اياسىندا ءوڭىر ەلدەرى كوشباسشىلارىنا جولداعان قۇتتىقتاۋ حاتىندا مالىمدەدى.
- 2026 -جىلدىڭ 1-مامىرىنان باستاپ قىتاي ديپلوماتيالىق قاتىناسى بار 53 افريكالىق ەل ءۇشىن كەدەن باجىن نولگە شىعاراتىن رەجيم ەنگىزەدى، - دەلىنگەن شي جينپيڭ حابارلاماسىندا.
ءوز حاتىنا قىتاي ءتوراعاسى افريكا ونىمدەرىنىڭ قىتاي نارىعىنا قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا «جاسىل ارنا» (green channel) جانە باسقا دا شارالاردى وڭتايلاندىرۋ ارقىلى ەكونوميكالىق سەرىكتەستىك جونىندەگى كەلىسسوزدەردى ىلگەرىلەتەتىنىن دە اتاپ ءوتتى.
ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش پەكيننىڭ بۇل قادامىن جوعارى باعالاپ، بارلىق دامىعان مەملەكەتتەر مەن ەكونوميكالىق الەۋەتى جوعارى ەلدەرگە ۇقساس شارالاردى قابىلداۋعا شاقىردى.
بۇعان دەيىن ءبىز قىتايدىڭ افريكا ەلدەرى ءۇشىن باج مولشەرىن نولگە ءتۇسىرۋ ساياساتىنىڭ ءمانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.