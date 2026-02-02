قىسقى وليمپيادادا قازاقستان اتىنان سىنعا تۇسەتىن 16 جاستاعى سپورتشى كىم؟
استانا. KAZINFORM - بىرنەشە كۇننەن سوڭ ميلان مەن كورتينا-د’امپەتستسودا (يتاليا) قىسقى وليمپيادا ويىندارى باستالادى. ەل ىشىندە اق وليمپيادا اتانىپ كەتكەن بايراقتى باسەكەدە قازاقستان قۇراماسىنىڭ نامىسىن 36 سپورتشى قورعايدى.
ولاردىڭ كوپشىلىگى ءۇشىن بۇل جارىس سپورتتىق مانسابىنداعى العاشقى وليمپيادا بولماق. باستى دوداعا جولداما العانداردىڭ 18ءى - ەر، 18 ءى - ايەل سپورتشى. اتلەتتەردىڭ جاسى ۇلكەنى شورت-ترەك شەبەرى - ابزال اجعاليەۆ بولسا، ال ەڭ جاسى - فريستايل اكروباتيكادان - 16 جاستاعى اسان اسىلحان. نەبارى 16 جاسىندا وليمپيادا جولداماسىن جەڭىپ العان اسان اسىلحاننىڭ 2025-جىلعى ازيا ويىندارىندا جەڭىپ العان كۇمىس جۇلدەسى - مانسابىنداعى ەڭ ەلەۋلى جەتىستىكتەرىنىڭ ءبىرى. سونىمەن قاتار الەم كۋبوگىنىڭ سوڭعى كەزەڭىندە قازاقستاندىق سپورتشى ونىنشى ورىنعا تۇراقتادى.
«2026-جىلعى وليمپيادا ويىندارىنا تولىق دايىنمىن. 16 جاستا وليمپيادادا ەل نامىسىن قورعاۋ - مەن ءۇشىن زور مارتەبە. بۇل - ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك ءارى كوپ جىلدان بەرى العا جەتەلەپ كەلە جاتقان ارمانىم.
سپورتقا بەس جاسىمدا كەلدىم. مەنى بۇل جولعا اجەم الىپ كەلدى. بۇعان دەيىن اپكەم فريستايل-اكروباتيكامەن اينالىسقان. مانسابىمدا جاراقاتتار بولدى، ءبىراق وتباسىم ءاردايىم قولداۋ كورسەتتى. مەن فيزيكالىق ءارى پسيحولوگيالىق تۇرعىدان سىنبادىم. سەبەبى باستى ارمانىم - وليمپيادادا ونەر كورسەتىپ، التىن مەدال جەڭىپ الۋ. نەگىزى، ءار سپورتشىنى العا جەتەلەيتىن ماقسات وسى»، - دەيدى سپورتشى olympic.kz-كە بەرگەن سۇحباتىندا.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2026-جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارى 6-22-اقپان ارالىعىندا وتەدى. فريستايل-اكروباتيكا جارىستارى 17-اقپاندا باستالادى.