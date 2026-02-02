ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:29, 02 - اقپان 2026 | GMT +5

    قىسقى وليمپيادادا قازاقستان اتىنان سىنعا تۇسەتىن 16 جاستاعى سپورتشى كىم؟

    استانا. KAZINFORM - بىرنەشە كۇننەن سوڭ ميلان مەن كورتينا-د’امپەتستسودا (يتاليا) قىسقى وليمپيادا ويىندارى باستالادى. ەل ىشىندە اق وليمپيادا اتانىپ كەتكەن بايراقتى باسەكەدە قازاقستان قۇراماسىنىڭ نامىسىن 36 سپورتشى قورعايدى.

    f
    olympic.kz

    ولاردىڭ كوپشىلىگى ءۇشىن بۇل جارىس سپورتتىق مانسابىنداعى العاشقى وليمپيادا بولماق. باستى دوداعا جولداما العانداردىڭ 18ءى - ەر، 18 ءى - ايەل سپورتشى. اتلەتتەردىڭ جاسى ۇلكەنى شورت-ترەك شەبەرى - ابزال اجعاليەۆ بولسا، ال ەڭ جاسى - فريستايل اكروباتيكادان - 16 جاستاعى اسان اسىلحان. نەبارى 16 جاسىندا وليمپيادا جولداماسىن جەڭىپ العان اسان اسىلحاننىڭ 2025-جىلعى ازيا ويىندارىندا جەڭىپ العان كۇمىس جۇلدەسى - مانسابىنداعى ەڭ ەلەۋلى جەتىستىكتەرىنىڭ ءبىرى. سونىمەن قاتار الەم كۋبوگىنىڭ سوڭعى كەزەڭىندە قازاقستاندىق سپورتشى ونىنشى ورىنعا تۇراقتادى.

    «2026-جىلعى وليمپيادا ويىندارىنا تولىق دايىنمىن. 16 جاستا وليمپيادادا ەل نامىسىن قورعاۋ - مەن ءۇشىن زور مارتەبە. بۇل - ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك ءارى كوپ جىلدان بەرى العا جەتەلەپ كەلە جاتقان ارمانىم.

    سپورتقا بەس جاسىمدا كەلدىم. مەنى بۇل جولعا اجەم الىپ كەلدى. بۇعان دەيىن اپكەم فريستايل-اكروباتيكامەن اينالىسقان. مانسابىمدا جاراقاتتار بولدى، ءبىراق وتباسىم ءاردايىم قولداۋ كورسەتتى. مەن فيزيكالىق ءارى پسيحولوگيالىق تۇرعىدان سىنبادىم. سەبەبى باستى ارمانىم - وليمپيادادا ونەر كورسەتىپ، التىن مەدال جەڭىپ الۋ. نەگىزى، ءار سپورتشىنى العا جەتەلەيتىن ماقسات وسى»، - دەيدى سپورتشى olympic.kz-كە بەرگەن سۇحباتىندا.

    ەسكە سالا كەتەيىك، 2026-جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارى 6-22-اقپان ارالىعىندا وتەدى. فريستايل-اكروباتيكا جارىستارى 17-اقپاندا باستالادى.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار