قىسقى وليمپيادادا العاش رەت اناسى مەن ۇلى بىرگە ونەر كورسەتتى
استانا. KAZINFORM - قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ تاريحىندا العاش رەت اناسى مەن ۇلى قاتار سىنعا ءتۇستى.
يتاليادا ءوتىپ جاتقان ءتورتجىلدىقتىڭ باستى ويىندارىندا مەكسيكالىق تاۋ شاڭعىشىلارى سارا شلەپەر مەن لاسسە حاحيولا جارىس جولىنا شىقتى.
46 جاستاعى سارا شلەپەر تاۋ شاڭعىسى سايىستارىنا قاتىستى. الايدا ول 1 مينۋت 31,37 سەكۋند ۋاقىت ناتيجەسىن كورسەتىپ، 26-ورىندى يەلەندى. ونىڭ 18 جاستاعى ۇلى لاسسە حاحيولا جارىس جولىنا شىققانىمەن مارەگە جەتە المادى.
شلەپەر - وليمپيادا ويىندارىنا تاۋ شاڭعىسىنان ەڭ كوپ قاتىسقان ايەلدەر اراسىنداعى رەكورد يەسى. بۇل ونىڭ جەتىنشى وليمپياداسى بولسا، ۇلى ءۇشىن بۇل العاشقى وليمپياداعا قاتىسۋى.
سونىمەن قاتار سارا شلەپەر قىسقى وليمپيادا تاريحىنداعى ەڭ جاسى ۇلكەن تاۋ شاڭعىشىسى رەتىندە تاريحقا ەندى.
ايتا كەتەتىن جايت، سپورتشى بۇعان دەيىن ا ق ش قۇراماسىنىڭ نامىسىن قورعاعان. 2011-جىلى مانسابىن اياقتاعانىمەن، 2015-جىلى ۇلكەن سپورتقا قايتا ورالىپ، مەكسيكا اتىنان ونەر كورسەتە باستادى.