قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ ءۇشىنشى كۇنى نەسىمەن ەستە قالدى
ميلان. KAZINFORM - يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا ءوتىپ جاتقان XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ ءۇشىنشى جارىس كۇنىن ءوز مارەسىنە جەتتى.
بۇل كۇنى سلوۋپستايل (ايەلدەر)، كوماندالىق تاۋ شاڭعى جارىسى (ەرلەر)، كونكيمەن جۇگىرۋ (ايەلدەر 1000 مەتر) جانە بيگ- ەير (ايەلدەر) سياقتى سپورت تۇرلەرىنىڭ مەدالدەرى ساراپقا سالىنىپ، جۇلدە جەڭىپ العان ەلدەر سانى 18 گە جەتتى.
كۇننىڭ باستى ۋاقيعالارى رەتىندە سلوۋپستايل جانە كونكيمەن جۇگىرۋ جارىسى بولدى.
ايەلدەر اراسىندا وتكەن سلوۋپستايل سىنىندا باستى فاۆوريت سانالعان قىتايلىق ەيلين فەن گۋ وتە از ۇپاي ايىرماشىلىعىمەن شۆەيتساريا قۇراماسىنىڭ سپورتشىسى ماتيلدا گرەموعا جول بەردى.
ال ايەلدەر اراسىنداعى 1000 مەترگە كونكيمەن جۇگىرۋ جارىسى نيدەرلاند سپورتشىلارىنىڭ جەكە ساحناسىنا اينالدى.
ءبىرىنشى بولىپ جارىس جولىنا شىققان سيۋزاننە سحيۋلتينگ مارەگە جەتۋگە 1 مينۋت 15.46 سەكۋند ۋاقىت جۇمساپ، كوش باستاپ تۇردى. الايدا ا ق ش جانە كانادا، جاپونيا مەن كورەيا سپورتشىلارى اراسىنداعى باسەكەلەستىك جارىستى قىزدىرا ءتۇستى.
سوڭعى جۇپتا ونەر كورسەتكەن نيدەرلاندىلىقتار قوس وليمپيادا رەكوردىن تىركەدى. ەڭ اۋەلى فەمكە كوك 1 مينۋت 12.59 سەكۋند ناتيجەمەن مارە سىزىعىن كەستى. الايدا كەلەسى كەزەكتە جارىس جولىنا شىققان ونىڭ وتانداسى يۋتتا لەردام 1 مينۋت 12.31 سەكۋند كورسەتىپ ونىڭ رەكورتىن جاڭالاپ كەتتى. جاپونيالىق سپورتشى ميحو تاكاگي قولا مەدال ەنشىلەدى.
نورۆەگيا قۇراماسى 3 التىن، 1 كۇمىس جانە 2 قولا مەدالمەن ءالى كوش باستاپ تۇر. ال تاۋ شاڭعىسى جانە سلوۋپستايل جارىسىنان 2 التىن جەڭىپ العان شۆەيتساريا قۇراماسى جالپى ەسەپتە ەكىنشى ورىنعا كوتەرىلدى.
سنوۋبورد سپورتىنان بيگ-ەير جارىسىندا كوكومو مۋراسە جاپونيا قۇراماسىنا ەكىنشى التىن مەدال سىيلادى. وسىنىڭ ارقاسىندا جاپون قۇراماسى ۇزدىك ۇشتىكتەن كورىندى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ايەلدەر اراسىندا 1000 مەترگە جۇگىرۋ سىنىندا ەل نامىسىن نادەجدا موروزوۆا، ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا جانە كريستينا سيلايەۆا قورعادى.
مۇحتار قاليموللا ۇلى