ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:05, 09 - اقپان 2026 | GMT +5

    قىسقى وليمپيادا: قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ 9-اقپانداعى جارىس كەستەسى

    ميلان. قازاقپارات - 9 - اقپان كۇنى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ ءۇشىنشى جارىس كۇنى باستالدى.

    Қысқы Олимпиада: қазақстандық спортшылардың 9 ақпандағы жарыс кестесі
    Фото: Сали Сабыров

    بۇگىن 5 قازاقستاندىق سپورتشى ەكى سپورت تۇرىنەن جارىس جولىنا شىعادى.

    قازاقستان قۇراماسىنىڭ جارىس كەستەسى:

    21:30 - كونكيمەن جۇگىرۋ، 1000 م (ايەلدەر)

    قاتىسۋشىلار: نادەجدا موروزوۆا، ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا، كريستينا سيلايەۆا

    23:00  شاڭعىمەن تۇعىردان سەكىرۋ، قالىپتى تۇعىر (ەرلەر)

    قاتىسۋشىلار: يليا ميزەرنىح، دانيل ۆاسيليەۆ

    وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، 8-اقپان سكياتلون باعدارلاماسىندا (10 ك م+10 ك م) ۇلتتىق قۇرامانىڭ ەكى سپورتشىسى - ءامىرعالي مۇراتبەكوۆ پەن نايل باشماكوۆ باق سىنادى. جارىس قورىتىندىسىندا ءامىرعالي 45، نايل 49-ورىن الدى.

    سونىمەن قاتار مانەرلەپ سىرعاناۋشى ميحايل شايدوروۆ وليمپيادا ويىندارى الدىنداعى العاشقى جاتتىعۋىن جاسادى.

    مۇحتار قاليموللا ۇلى

    سپورت وليمپيادا-2026
    سوڭعى جاڭالىقتار