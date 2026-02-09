قىسقى وليمپيادا: قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ 9-اقپانداعى جارىس كەستەسى
ميلان. قازاقپارات - 9 - اقپان كۇنى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ ءۇشىنشى جارىس كۇنى باستالدى.
بۇگىن 5 قازاقستاندىق سپورتشى ەكى سپورت تۇرىنەن جارىس جولىنا شىعادى.
قازاقستان قۇراماسىنىڭ جارىس كەستەسى:
21:30 - كونكيمەن جۇگىرۋ، 1000 م (ايەلدەر)
قاتىسۋشىلار: نادەجدا موروزوۆا، ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا، كريستينا سيلايەۆا
23:00 شاڭعىمەن تۇعىردان سەكىرۋ، قالىپتى تۇعىر (ەرلەر)
قاتىسۋشىلار: يليا ميزەرنىح، دانيل ۆاسيليەۆ
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، 8-اقپان سكياتلون باعدارلاماسىندا (10 ك م+10 ك م) ۇلتتىق قۇرامانىڭ ەكى سپورتشىسى - ءامىرعالي مۇراتبەكوۆ پەن نايل باشماكوۆ باق سىنادى. جارىس قورىتىندىسىندا ءامىرعالي 45، نايل 49-ورىن الدى.
سونىمەن قاتار مانەرلەپ سىرعاناۋشى ميحايل شايدوروۆ وليمپيادا ويىندارى الدىنداعى العاشقى جاتتىعۋىن جاسادى.
مۇحتار قاليموللا ۇلى