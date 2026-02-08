ق ز
    08:41, 08 - اقپان 2026 | GMT +5

    قىسقى وليمپيادا: قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ 8-اقپانداعى جارىس كەستەسى

    ليۆينو. قازاقپارات  - 8-اقپان كۇنى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ ەكىنشى جارىس كۇنى باستالدى.

    بۇگىن 7-قازاقستاندىق سپورتشى ەكى سپورت تۇرىنەن جارىس جولىنا شىعادى.

    قازاقستان قۇراماسىنىڭ جارىس كەستەسى:

    17:00 - شاڭعى جارىسى، سكياتلون (ەرلەر)

    قاتىسۋشىلار: ءامىرعالي مۇراتبەكوۆ، ۆيتاليي پۋحكالو، نايل باشماكوۆ

    20:00 - بياتلون، ارالاس ەستافەتا

    قاتىسۋشىلار: ۆلاديسلاۆ كيرەيەۆ، اسەت دۇيسەنوۆ، ايشا راكيشيەۆا، ميلانا گەنيەۆا

    وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، 7-اقپان قازاقستاندىق نادەجدا ستەپاشكينا جانە كسەنيا شالىگينا شاڭعى سپورتىنان جارىس جولىنا شىقتى.

    كونكيمەن جۇگىرۋ جارىسىندا نادەجدا موروزوۆا 6-ورىن يەلەندى.

     

    مۇحتار قاليموللا ۇلى

