08:41, 08 - اقپان 2026 | GMT +5
قىسقى وليمپيادا: قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ 8-اقپانداعى جارىس كەستەسى
ليۆينو. قازاقپارات - 8-اقپان كۇنى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ ەكىنشى جارىس كۇنى باستالدى.
بۇگىن 7-قازاقستاندىق سپورتشى ەكى سپورت تۇرىنەن جارىس جولىنا شىعادى.
قازاقستان قۇراماسىنىڭ جارىس كەستەسى:
17:00 - شاڭعى جارىسى، سكياتلون (ەرلەر)
قاتىسۋشىلار: ءامىرعالي مۇراتبەكوۆ، ۆيتاليي پۋحكالو، نايل باشماكوۆ
20:00 - بياتلون، ارالاس ەستافەتا
قاتىسۋشىلار: ۆلاديسلاۆ كيرەيەۆ، اسەت دۇيسەنوۆ، ايشا راكيشيەۆا، ميلانا گەنيەۆا
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، 7-اقپان قازاقستاندىق نادەجدا ستەپاشكينا جانە كسەنيا شالىگينا شاڭعى سپورتىنان جارىس جولىنا شىقتى.
كونكيمەن جۇگىرۋ جارىسىندا نادەجدا موروزوۆا 6-ورىن يەلەندى.
مۇحتار قاليموللا ۇلى