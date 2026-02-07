قىسقى وليمپيادا: قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ 7-اقپانداعى جارىس كەستەسى
ليۆينو. قازاقپارات - 7-اقپان كۇنى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ العاشقى جارىستارى وتكىزىلەدى.
بۇل كۇنى 5 قازاقستاندىق سپورتشى ەكى سپورت تۇرىنەن جارىس جولىنا شىعادى.
قازاقستان قۇراماسىنىڭ جارىس كەستەسى:
شاڭعى جارىسى، سكياتلون (ايەلدەر) - 17:00 (استانا ۋاقىتى).
قاتىسۋشىلار: نادەجدا ستەپاشكينا، كسەنيا شالىگينا، داريا رياجكو.
كونكيمەن جۇگىرۋ، 3000 م (ايەلدەر) - 20:00.
قاتىسۋشىلار: نادەجدا موروزوۆا، ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا.
ەسكە سالايىق، 2026 -جىلعى وليمپيادا ويىندارى 6-22- اقپان ارالىعىندا يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا وتەدى. بايراقتى باسەكەدە 16 سپورت ءتۇرى بويىنشا 116 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ەلىمىزدەن بيىل 36 سپورتشىنى وليمپيادا ويىندارىنا جولداما الىپ، سپورتشىلار سانى جونىنەن العاشقى 25 مەملەكەت قۇرامىنا ەندى.
بۇگىن يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا قالالارىندا قىسقى وليمپيادا الاۋى تۇتانىپ، XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارى رەسمي باستالدى.