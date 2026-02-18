ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:38, 18 - اقپان 2026 | GMT +5

    قىسقى وليمپيادا: قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ 18-اقپانداعى جارىس كەستەسى

    ليۆينو. قازاقپارات – 18-اقپان كۇنى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ ون ءبىرىنشى جارىس كۇنى باستالدى.

    қысқы Олимпиада
    فوتو: سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسى

    بۇگىن 11 قازاقستاندىق سپورتشى ءتورت سپورت تۇرىنەن جارىس جولىنا شىعادى.

    قازاقستان قۇراماسىنىڭ جارىس كەستەسى:

    13:45 - شاڭعى جارىسى، كوماندالىق سپرينت

    قاتىسۋشىلار: نادەجدا ستەپاشكينا، كسەنيا شالىگينا، اننا مەلنيك، داريا رياجكو، ءامىرعالي مۇراتبەكوۆ، ۆيتالي پۋحكالو، نايل باشماكوۆ.

    14:00 - تاۋ شاڭعىسى، سلالوم (ايەلدەر)

    قاتىسۋشى: الەكساندرا سكوروحودوۆا

    14:00 - فريستايل- اكروباتيكا، ىرىكتەۋ (ايەلدەر)

    قاتىسۋشى: ايانا جولداس

    17:00 - فريستايل-اكروباتيكا، فينال (ايەلدەر)

    قاتىسۋشى: ايانا جولداس (ىرىكتەۋدەن ءساتتى وتكەن جاعدايدا)

    00:15 - شورت-ترەك، شيرەك فينال جانە فينال (ەرلەر 500 مەتر)

    قاتىسۋشى: ابزال اجعاليەۆ، دەننيس نيكيشا

    ايتا كەتەرلىگى، وسىعان دەيىن قىسقى وليپيادادا قانداي جوعارى تەحنولوگيالار قولدانىلىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.

    تەگ:
    سپورت
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار