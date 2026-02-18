قىسقى وليمپيادا: قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ 18-اقپانداعى جارىس كەستەسى
ليۆينو. قازاقپارات – 18-اقپان كۇنى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ ون ءبىرىنشى جارىس كۇنى باستالدى.
بۇگىن 11 قازاقستاندىق سپورتشى ءتورت سپورت تۇرىنەن جارىس جولىنا شىعادى.
قازاقستان قۇراماسىنىڭ جارىس كەستەسى:
13:45 - شاڭعى جارىسى، كوماندالىق سپرينت
قاتىسۋشىلار: نادەجدا ستەپاشكينا، كسەنيا شالىگينا، اننا مەلنيك، داريا رياجكو، ءامىرعالي مۇراتبەكوۆ، ۆيتالي پۋحكالو، نايل باشماكوۆ.
14:00 - تاۋ شاڭعىسى، سلالوم (ايەلدەر)
قاتىسۋشى: الەكساندرا سكوروحودوۆا
14:00 - فريستايل- اكروباتيكا، ىرىكتەۋ (ايەلدەر)
قاتىسۋشى: ايانا جولداس
17:00 - فريستايل-اكروباتيكا، فينال (ايەلدەر)
قاتىسۋشى: ايانا جولداس (ىرىكتەۋدەن ءساتتى وتكەن جاعدايدا)
00:15 - شورت-ترەك، شيرەك فينال جانە فينال (ەرلەر 500 مەتر)
قاتىسۋشى: ابزال اجعاليەۆ، دەننيس نيكيشا
ايتا كەتەرلىگى، وسىعان دەيىن قىسقى وليپيادادا قانداي جوعارى تەحنولوگيالار قولدانىلىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.